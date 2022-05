Príde legendárny Totti (opäť) do Košíc? Borbély sníva o finále EURO

Tréner LADISLAV BORBÉLY v pondelok predstavil záverečnú nomináciu Slovenska, ktorá sa od 4. do 11. júna predstaví na EURO v košickej Steel Arene. Možno aj proti známym menám.

To si nemyslím. Aktuálne je v tíme, samozrejme, patričné napätie, keďže ideme hrať vrcholový turnaj, no tešíme sa. V okamihu, keď šampionát odštartuje, tak príde tá očakávaná euforická emócia. To je ten moment súčasnosti.

Na jeseň 2019 obsadila slovenská reprezentácia na MS v Austrálii veľmi dobré siedme miesto. Onedlho bolo oznámené, že sa do roka uskutočnia ME v Košiciach. Neupadla trochu eufória po dvoch rokoch čakania?

Chceli sme trinásť aktuálne najlepších futbalistov. Ideme do turnaja s presvedčením, že sme sa od MS v Austrálii posunuli, a to najmä v oblasti súčinnosti a organizácie defenzívy.

Nepovedal by som, že výrazne. Vypadlo pár hráčov Prešova, ktorý nemal v poslednom období optimálne výsledky, ale pribudli iní. Pre nás bola kritériom aktuálna forma, nechceme žiť z histórie.

To je zážitkové plus, ktoré hráčom môže pomôcť lepšie sa preniesť cez problematické situácie. Ale aj v poslednej fáze vypadol Čekan, ktorý kvalitou rozhodne stále patrí do reprezentácie, ale ešte pred dvomi týždňami mal sadru.

Začali sme pracovať s 25-členným tímom, dvadsať hráčov a päť brankárov. Museli sme ho postupne vyfiltrovať na trinásť futbalistov plus dvoch gólmanov. Pri tých ostatných bude dôležité, akú majú frustračnú toleranciu a ako dané rozhodnutie spracujú.

Tej finálnej pätnástke sme vložili do rúk, respektíve do nôh, našu dôveru a teraz je rad na nich, aby nám to vrátili v podobe dobrých výkonov a výsledkov.

Cítili ste od niektorých hráčov hnev alebo nespokojnosť z finálnej nominácie?