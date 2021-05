Pohľad novinárov: Peniaze vložím na Slafkovského. Košíky do Rigy!

Týchto dvanásť hokejistov patrí medzi hráčov, ktorí v reprezentácii zbierajú svoje prvé skúsenosti. A každý z nich by sa mohol dostať prvýkrát na seniorský šampionát.

BRATISLAVA. To, čo sa pred sezónou zdalo ako sen, sa teraz môže stať realitou. Na majstrovstvá sveta do Rigy sa môžu dostať viacerí slovenskí hokejisti, ktorých verejnosť príliš nepozná.

Mužstvo musí byť vyvážené. Podľa postov i veku. Tréneri môžu zobrať na majstrovstvá sveta až 28 hráčov. V aktuálnej nominácii je ich 27. Podľa mojich výpočtov do tímu pribudne ešte šesť až osem hráčov. Viac nie.

Ak by som si mal staviť peniaze na jedného z ôsmich útočníkov, vložím ich na Juraja Slafkovského. Hoci má na tvári ochranný košík, na ľade si počína ako skúsený harcovník.

Z nenápadnej dvojice Martin Bučko a Daniel Gachulinec sa do Rigy dostane maximálne jeden. Bude záležať aj na tom, či posilnia reprezentáciu aj obrancovia zo zámoria.

Svojou komplexnosťou má veľkú šancu aj duo z Třinca Patrik Hrehorčák a Miloš Roman. A potom sú to hráči ako Daniil Fominych, Andrej Kollár či Martin Faško-Rudáš, ktorí budú na hrane. Minimálne jeden z nich na šampionát pocestuje.

Tí sa v lige totiž čoraz viac spoliehajú na hráčov z Kanady či Fínska. Ale späť k novej reprezentácii. Je príjemné vidieť nové tváre, ktoré nie sú len do počtu.

Je to znak toho, že aj na Slovensku máme stále dostatok talentov. Pozoruhodné, že dôveru dostávajú skôr od kanadského barda, ako od domácich trénerov.

Je pozoruhodné, že nové mená na slovenskej hokejovej scéne spoznávajú fanúšikovia skôr z reprezentačného dresu, ako by ich mali dokonale zmapovaných z klubovej scény.

Sedemnásťroční košikári Nemec so Slafkovským sú členmi prvej formácie. Chodia na všetky presilovky.

Ak v dvojzápase s Českom výrazne nepohoria, miestenku do Rigy by mali mať istú. V širšom výbere na šampionát by mohol byť aj ďalší tínedžer Samuel Kňažko.

V útoku je konkurencia ešte väčšia. Keď povážime, že tím posilnia zo zámoria Lantoši so Studeničom, z Fínska môžu po finále prísť Skalický a Kristián Pospíšil, škrtov bude viac.

Holešinský a Fominych sú „hračičky“. Do Rigy pôjde len jeden z nich. Regenda, Roman a Hrehorčák sa javia ako kvalitná checking line. Po doplnení kádra o hráčov zo zámoria ostatným novicom v zostave miesto nezostane.