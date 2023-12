Bojovník Hagara vyhral aj chorý. Slovensko po prvý raz získalo tímovú trofej

„Boli to najúspešnejšie medzinárodné majstrovstvá 4 Nationals v histórii slovenského krasokorčuľovania. Musím vyjadriť obrovskú vďaku naším športovcom. Aj v neľahkých časoch sme dokázali získať túto trofej, čo ma robí nesmierne hrdým,“ vravel s neskrývaným dojatím prezident Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu Jozef Beständig a v rukách držal veľký putovný pohár.

Na mieste Adama Hagaru by mnohí na majstrovstvá štyroch krajín ani necestovali. Najlepší slovenský krasokorčuliar má za sebou nabitý program a čaká ho nemenej náročná druhá polovica sezóny.

„Bolo to dosť náročné, ale snažil som sa zajazdiť čo najlepšie,“ uviedol Hagara.

Statočne dobojoval aj voľnú jazdu. V tej mu síce úplne posledný skok nevyšiel, no jeho triumf to neohrozilo.

Pred rokom skončil na týchto pretekoch na druhom mieste a v kategórii mužov bol vôbec prvým slovenským medailistom v histórii pretekov. Teraz to ešte vyšperkoval a dokázal zvíťaziť.

„Adam je bojovník a preukázal to aj teraz. Rozmýšľali sme, že by sme ho po krátkom programe poslali domov, nech si radšej oddýchne, ale nakoniec to zvládol. Aj vďaka nemu sme získali tímovú trofej,“ zdôraznil prezident zväzu Jozef Beständig.