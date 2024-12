Václavíkovi sa na tréningu zlomil nôž. Poznačilo to jeho výkon, skočil iba tri trojáky

Finále Grand Prix - juniori

"Voľná jazda bola ťažká mentálne. Snažil som sa bojovať až do konca, ale boli momenty v choreografii, keď som sa necítil úplne komfortne," priznal mladý pretekár.

"Po domácom šampionáte budem mať trošku voľna a budem sa pripravovať na juniorské majstrovstvá sveta. Majstrovstvá Európy nemám veľmi v pláne. Ak by som dostal možnosť štartovať, samozrejme, budem veľmi rád, ale zatiaľ to nefiguruje v mojom kalendári," uviedol Václavík v Grenobli pre Golden Skate.

Ešte nás prekvapí

V dejisku pretekov bol aj predseda Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu Peter Majerník.

„Našťastie Lukáš mal náhradné korčule, ktoré ale neboli odskúšané a vyjazdené, preto radšej zvolil výmenu noža. Ťažko povedať, či to ovplyvnilo jeho výkon, ale určite mu to nepridalo pohode,“ poznamenal v súvislosti so zlomeným nožom šéf zväzu.

„Tretie miesto po krátkom programe je úžasný výkon. Niet pochýb, že Lukáš jednoznačne patrí medzi špičku juniorských krasokorčuliarov. Lukáš je odhodlaný zapracovať na svojej voľnej jazde a som presvedčený, že túto sezónu nás ešte prekvapí,“ uviedol Peter Majerník.