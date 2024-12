Hagara chcel ukázať, že to stále vie. Šelmeková priebežné prvé miesto nečakala

TEŠÍN. Slovenským pretekárom sa na prvom dni majstrovstiev štyroch krajín darilo. Lídrom medzi mužmi je po krátkom programe Adam Hagara, kým u žien sú na prvých dvoch priečkach Vanesa Šelmeková a Ema Doboszová, ktorých delí necelý bod. Tri a pol týždňa mimo ľadu Pre zranenie členka vynechal najprv týždeň, potom ďalšie dva. Na pretekoch sa naposledy predstavil koncom októbra. Adam Hagara však napriek tréningovému výpadku zvládol krátky program na majstrovstvách štyroch krajín v krasokorčuľovaní v poľskom Tešíne.

Po prvom dni súťaže je priebežne na prvom mieste, pred druhým Vladimirom Samoilovom z Poľska má dvojbodový náskok.

Pritom v úvode svojej jazdy skočil iba kombináciu trojitého lutza s dvojitým tulupom. „Chcel som skočiť kombináciu tri-tri, ale v rámci možností som to zachránil. Potom som si povedal, že musím skočiť pekný trojitý axel a to mi vyšlo,“ usmieval sa 18-ročný pretekár. Krátky program na pieseň Toma Odella má zažitý, jazdí ho druhú sezónu, odjazdil by to aj keby ho zobudili o polnoci. „Dnes som sa tak cítil! Cítil som sa trochu mimo, nekorčuľovalo sa mi najlepšie, ale podal som najlepší výkon, aký som mohol,“ uviedol pre Sportnet Hagara. Za krátky program dostal 78,78 bodu, jeho osobné maximum je 80,90. Hagara mal minulú sezónu veľmi nabitú, vlani prišiel na majstrovstvá štyroch krajín prakticky hneď z finále juniorskej Grand Prix, ktoré sa vtedy konali v Pekingu. Tentoraz mal pred domácim šampionátom väčšiu pauzu, naposledy súťažil na Memoriáli Ondreja Nepelu v októbri.

Zabrzdilo ho zranenie členka. „Po Nepelovom memoriáli sme si dali týždeň voľna, aby som si to vyliečil. Potom som sa vrátil na ľad, bol som tam deň a strašne mi napuchla noha. Doktor mi vravel, že týždeň nemôžem ísť vôbec na ľad. Nakoniec sa z toho stali dva týždne. Celkovom som bol mimo ľadu asi tri a pol týždňa,“ opisoval svoje peripetie. „V korčuli už to necítim, čo je pozitívne, ale ak bez korčule na to zatlačím, tak to ešte bolí,“ prezradil Hagara.

Rozospatý po finále Druhého slovenského pretekára, Lukáša Václavíka trápili úplne iné problémy. Pred týždňom ešte súťažil vo finále juniorskej Grand Prix, po krátkom programe bol tretí, no na tréningu pred voľnou jazdou si zlomil nôž. „Riešil som, či by mi niekto vymenil nože. Nemal som so sebou nové, ale staré, pojazdené. Na to sa ťažšie mení ako na nové. Ale skúsil som. Rád jazdím pre ľudí, to som si tam užil,“ vravel slovenský pretekár. „Boli to zatiaľ najväčšie preteky, čo som absolvoval. Beriem to ako skúsenosť,“ doplnil.

V Tešíne mu krátky program nevyšiel podľa predstáv, spadol z flipa a skočil iba kombináciu trojitého lutza s dvojitým. „Som trošku sklamaný z toho flipu. Na korčuliach som sa už cítil dobre, už by som to vedel vyskákať. Nie je však jednoduché ísť z jedných pretekov na druhé. Stráviť finále juniorskej Grand Prix trvá trošku dlhšie, bol som trochu rozospatý,“ priznal 18-ročný pretekár.

Ukázať, že to stále vie V predchádzajúcich sezónach mal Hagara jasne navrch, v aktuálnom ročníku však dobré výsledky dosahoval aj Lukáš Václavík. Majstrovstvá štyroch krajín teda rozhodnú aj o tom, kto z nich pôjde na európsky šampionát. „Zanechalo to na mne nejakú stopu, cítil som stres, lebo chcem ísť na majstrovstvá Európy. Hlavne som však išiel zajazdiť pre seba, ukázať, že to stále viem a že aj keď nechodím mesiac na ľad, stále môžem niečo odjazdiť,“ povedal Hagara. V predsezónnych plánoch Lukáša Václavíka majstrovstvá Európy nefigurovali. „Mal som tam juniorské Grand Prix a juniorské majstrovstvá sveta. Ale už aj to finále bolo navyše. Ak by som mohol ísť na európsky šampionát, budem rád, ale ak nie, tak sa viem obísť bez toho. Ešte mám jeden rok v juniorskej kategórii,“ vysvetľoval Lukáš Václavík. Po krátkom programe stojí na šiestom mieste, na Hagaru stráca desať bodov.

Zachránilo ich leto V tancoch na ľade malo Slovensko v akcii iba jeden pár. Mária Sofia Pucherová a Nikita Lysak sú po rytmických tancoch na druhom mieste. „Jazdu hodnotíme veľmi pozitívne, veľmi sme sa zlepšili,“ vravel Nikita Lysak.

Ani ich príprava pritom nebola bezproblémová. „Od Nepelovho memoriálu sme mali zdravotné problémy, boli sme chorí, Nikita mal trochu problém s nohou. Keďže sme však mali veľmi dobrú letnú prípravu, to nás zachránilo. Aj keď sme nemohli trénovať veľa, boli to kvalitné tréningy, takže sme to zvládli,“ uviedla Mária Sofia Pucherová. V rytmickom tanci získala slovenská dvojica 68,71 bodu, čo je trochu menej ako ich osobné maximum. Vedúce české súrodenecké duo Natálie Taschlerová a Filip Taschler sú na čele so ziskom 78,93 bodu.

Tesný súboj Sloveniek Poslednou disciplínou dňa bol krátky program žien, ktorý prekvapivo ovládli Slovenky. V štartovom poli pritom figurovali aj také ostrieľané pretekárky ako domáca Ekaterina Kurakovová či Češka Eliška Březinová. Nevyhli sa však chybám, kým Vanesa Šelmeková a Ema Doboszová zajazdili čistý krátky program. Obe v ňom plánovali kombináciu dvoch trojitých skokov a obe mrzelo, že z toho bola napokon iba kombinácia tri-dva. Celkovo však mohli byť právom spokojné. Súboj Sloveniek je veľmi tesný, Šelmeková vedie pred Doboszovou o 0,56 bodu. „Som spokojná, ale aj celkom nešťastná, že sa mi nepodarila kombinácia 3-3, lebo na tréningu mi to išla a skočila som ju aj na rozjazdke. Snažila som sa však čo najviac si to užiť a myslím si, že to bolo aj vidno,“ vravela Šelmeková. Priebežné prvé miesto ju prekvapilo. "Vôbec som to nečakala. Možno to, že by som mohla byť na stupni víťazov, ale na prvé miesto som nemyslela," prezradila. „Majstrovstvá Slovenska sú prvým vrcholom sezóny. Cítila som sa fajn, som pomerne spokojná, ušla mi len tá kombinácia. Dobre sa mi korčuľovalo,“ uviedla Doboszová. Súťaž pokračuje v sobotu voľnými jazdami a tie definitívne rozhodnú aj o tom, kto bude reprezentovať Slovensko na majstrovstvách Európy v januári.