Fantastický štadión, trávnik tiež. Košická aréna má za sebou historický zápas

KOŠICE. Košický futbal zaznamenal výrazný míľnik. Hoci zatiaľ nie úplne naostro. V sobotu 12. februára 2022 sa v Košickej futbalovej aréne uskutočnil prvý zápas. V ňom na seba narazili dva druholigové tímy - FC Košice a Slavoj Trebišov. Po bezgólovom úvodnom polčase mal spočiatku rovnaký scenár aj ten druhý. Domáci napokon strelili dva góly a vyhrali 2:0. Prvý zápas, prvé góly, prvé emócie. Hoci to bol prípravný duel, rozžiarené tváre aktérov prezrádzali, že šlo o výnimočný moment.

Pripomína mu to Dunajskú Stredu Autorom historicky prvého gólu na novom košickom futbalovom štadióne sa stal 20-ročný stredopoliar FC Košice Samuel Gladiš. „Som rád, že som ním práve ja. Erik Pačinda mi perfektne prihral medzi stopérov, mal som dobrý prvý dotyk a ocitol som sa zoči-voči brankárovi,“ opisoval Gladiš, ktorý bol po svojom príchode na ihrisko výrazným oživením hry. Okrem gólu opečiatkoval žrď a v jednej tutovke prestrelil bránu. „Makám pre tím a góly sú bonus. Máme v tíme viacerých skúsených hráčov, od ktorých mám čo odkukať,“ priznal Gladiš.

K ním patrí o dvanásť rokov starší Erik Pačinda. Bývalému reprezentantovi zápas evidentne chutil. Spoluhráčov zásoboval výbornými prihrávkami a v závere presnou strelou k bližšej žrdi pečatil konečné skóre. „Tešili sme sa na tento zápas už dlhšiu dobu, prakticky odkedy som tu. Ihrisko je vzhľadom na to, že je február, výborne pripravené. Verím, že do začiatku ligy to bude ešte lepšie. Pripomína mi to štadión v Dunajskej Strede, najmä keď bude dokončený. Priestory sú tam podobné ako tu,“ hovoril futbalový univerzál.

Od svojho návratu do Košíc strieda Pačinda rôzne ofenzívne pozície. Zápas v Trebišove začal na hrote útoku, neskôr hral v strede i na krídle. „Máme viacero hráčov, ktorý vedia zahrať na rôznych postoch. V lige to budeme potrebovať, pretože budeme musieť do súperov búšiť. Ja sa asi najlepšie cítim na pozícii desiatky. Mám tam potrebnú voľnosť, ktorú si užívam,“ prezradil.

Zostava FC Košice v historicky prvom zápase v Košickej futbalovej aréne. (Autor: Peter Jesenský)

Bez divákov, ale s atmosférou Úvodné dni v novom pôsobisku po zavŕšení prestupu zažíva ďalší hráč s reprezentačnými skúsenosťami, Richard Lásik. „Chalani sú super, prijali ma bez problémov. Myslím si, že generálka na novom štadióne dopadla na jednotku. Trávnik je výborný, nie príliš mäkký, až som bol prekvapený. Na jar bude pred nami veľká výzva, ale nevzdávame sa,“ skonštatoval hráč, ktorý už ako tínedžer futbalovo rástol v talianskej Brescii.

Úvodný zápas v Košickej futbalovej aréne označilo vedenie košického klubu za testovací. Zdôraznilo, že nejde o oficiálne otvorenie KFA. Zápas sa totiž hral bez divákov, z dôvodu prípravy marketingových materiálov sa ho zúčastnili len členovia fanklubu. „Atmosféra bola vynikajúca, a to tu bolo len zopár ľudí. Viem si predstaviť, aké to bude, keď príde plný štadión. Nielen pre nás, ale aj pre súpera je to sviatok. Trávnik bol možno trocha tvrdší, ale som rád, že držal. Celkovo som veľmi spokojný. Fúkať dnes nefúkalo, takže toto sme si otestovať nemohli,“ hodnotil tréner FC Košice Jozef Vukušič.

O atmosféru počas zápasu sa starali členovia košického fanklubu. (Autor: Peter Jesenský)

„Chcem sa Košiciam poďakovať za to, že sme mohli odohrať tento zápas. Mohlo sem prísť iné mužstvo, ale ponúkli to nám. Štadión je fantastický, trávnik tiež, chlapci sa na to tešili. Mohli si zahrať na prírodnej tráve, nie umelej,“ pochvaľoval si tréner Trebišova Ondrej Desiatnik. „Pre druhú ligu je to výborná správa, hrať na takom štadióne je radosť. Chlapcov ani netreba nabádať k tomu, aby behali,“ doplnil Desiatnik.

Príchody už veľmi neplánujú Jarná časť druhej ligy odštartuje 25. februára. Jednotlivé tímy už majú väčšinu zimnej prípravy za sebou, na vyladenie detailov im zostávajú necelé dva týždne. „S ligistami (Michalovce a Liptovský Mikuláš, pozn. red.) sme prehrali, ale skúšali sme rôzne veci. Prišli noví hráči a neboli sme kompletní. Dôležité bude, aby sme to do začiatku ligy doladili, hneď v úvodných kolách máme ťažkých súperov. Verím, že dovtedy budeme pripravení,“ podotkol Vukušič. Košický káder by mal byť už prakticky uzavretý. „Potrebovali sme alternatívu na post stopéra i šestky, čo sa nám podarilo vyriešiť. Ešte má prísť jeden hráč na skúšku,“ priblížil Vukušič.