Ekvádor neinkasoval už sedem zápasov. Tréner Kataru: Mrzí ma, že sme sklamali

"Lepší vstup do turnaja sme si ani nemohli želať. Sníval som o tom, že v našom úvodnom vstúpení zvíťazíme a mne sa podarí zapísať do streleckej listiny. Dva góly v prvom polčase nám veľmi pomohli, získali sme kontrolu nad zápasom," uviedol pre akreditované média Valencia.

"Mal som bolesti kolena i členka, no verím, že do piatkového súboja s Holandskom budem fit," dodal útočník Fenerbahce Istanbul.

Ekvádorčania rovnako ako v juhoamerickej kvalifikácii často využívali krídelné priestory, ich zbraň boli štandardné situácie.

"Vedeli sme, že ak chceme pomýšľať na postup do osemfinále, proti Kataru musíme získať tri body. Teší ma, že sa nám to podarilo, no boli tam ešte rezervy. Máme mladý tím, v zápasoch s Holandskom a Senegalom musíme zlepšiť efektivitu.

Proti Holanďanom budeme hrať na rýchle protiútoky a možno si vytvoríme iba dve gólové šance. Ak chceme dosiahnuť priaznivý výsledok, musíme ich premeniť," zdôraznil tréner Gustavo Alfaro.