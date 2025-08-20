Slovenský ženský štvorkajak postúpil do semifinále. V ňom sa predstaví aj singlekanoista Kizek

Rýchlostné kanoistky Sofia Bergendiová, Hana Gavorová, Réka Bugárová a Bianka Sidová v archívnom zábere.
Rýchlostné kanoistky Sofia Bergendiová, Hana Gavorová, Réka Bugárová a Bianka Sidová v archívnom zábere. (Autor: TASR)
TASR|20. aug 2025 o 10:32
Mužský štvorkajak do semifinále nepostúpil

MILÁNO. Slovenský ženský štvorkajak v zložení Réka Bugárová, Sofia Bergendiová, Hana Gavorová, Bianka Sidová postúpil na MS v Miláne do semifinále K4 na 500 m.

V druhej stredajšej rozjazde finišoval na jazere Idroscalo druhý so stratou necelej sekundy na Bielorusky štartujúce so štatútom neutrálnych športovkýň.

Na tohtoročných MS i ME v kategórii do 23 rokov vybojovala slovenská káštvorka zlaté medaily.

Do semifinále sa na päťstovke v Miláne kvalifikoval aj singlekanoista Peter Kizek, ktorý dopádloval vo štvrtej rozjazde na piatom mieste.

Mužský štvorkajak na 500 m v zostave Dominik Doktorík, Daniel Rybanský, Milan Dőrner, Juraj Kukučka skončil v rozjazde ôsmy, čo nestačilo na postup do semifinále.

    dnes 10:32
