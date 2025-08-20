Slovenský ženský štvorkajak postúpil do semifinále. V ňom sa predstaví aj singlekanoista Kizek

MILÁNO. Slovenský ženský štvorkajak v zložení Réka Bugárová, Sofia Bergendiová, Hana Gavorová, Bianka Sidová postúpil na MS v Miláne do semifinále K4 na 500 m.
V druhej stredajšej rozjazde finišoval na jazere Idroscalo druhý so stratou necelej sekundy na Bielorusky štartujúce so štatútom neutrálnych športovkýň.
Na tohtoročných MS i ME v kategórii do 23 rokov vybojovala slovenská káštvorka zlaté medaily.
Do semifinále sa na päťstovke v Miláne kvalifikoval aj singlekanoista Peter Kizek, ktorý dopádloval vo štvrtej rozjazde na piatom mieste.
Mužský štvorkajak na 500 m v zostave Dominik Doktorík, Daniel Rybanský, Milan Dőrner, Juraj Kukučka skončil v rozjazde ôsmy, čo nestačilo na postup do semifinále.