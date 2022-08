Slovensko má nový štvorkajak. Na ME chce prekvapiť súperov

BRATISLAVA. Viac ako 25 rokov patrí slovenský štvorkajak do svetovej špičky a z vrcholných podujatí nosí mnoho úspechov. Dlho platilo, že v súťaži K4 obsadzuje Slovensko len súťaž mužov. Na nadchádzajúcom európskom šampionáte sa po štvrťstoroćí predstaví slovenská posádka aj v súťaži žien. V nemeckom Mníchove sa predstaví posádka Ivana Kmeťová, Dagmar Čulenová, Mariana Petrušová a Lisa Maria Gamsjägerová. "Je to pre nás nová skúsenosť, ale celkom sme sa v tom našli a baví nás to, Je to iné, ako súťažiť v K1 alebo K2, na čo sme boli zvyknuté. Mňa to veľmi baví," myslí si Mariana Petrušová, vlani bronzová na ME na kilometri v K1.

V K4 už siahali na prvú medailu Keďže po veľmi dlhej dobe bude mať Slovensko zastúpenie na vrcholnom podujatí aj v tejto kategórii, očakávania nemôžu byť vysoké.

"Po mužských kolegoch je latka nastavená vysoko, takže nevieme sľúbiť, že to bude hneď také perfektné ako jazdia oni. Budeme sa snažiť stále zlepšovať a postupnými krokmi sa dostávať dopredu. Aj ženská K4 má podľa mňa budúcnosť na Slovensku, keďže nám vyrastá nová generácia šikovných pretekárok. Verím, že v budúcnosti budeme chcieť stavať pravidelne takéto posádky," pokračovala 22-ročná členka Športového centra polície. "Nemáme veľké očakávania, ale chceli by sme prekvapiť samé seba aj ostatných. Nemáme toho za sebou veľa, ale všetko to postupne staviame a uvidíme, ako to dopadne. Na ME bude priorita práve K4, časový rozpis nedovoľuje príliš myslieť na iné súťaže."

Ivana Kmeťová. (Autor: Športové centrum polície)

Slovenky však v tejto sezóne už v K4 súťažili na majstrovstvách Európy do 23 rokov, kde vybojovali 4. priečku. Na seniorských ME bude len na prvej pozícii v lodi skúsená Ivana Kmeťová. Posádka tak má potenciál zlepšovať sa v ďalších rokoch. Kmeťová si myslí, že ďalšie krajiny budú prekvapené, keď na ME uvidia aj slovenskú ženskú "káštvorku". "Možno nebudú počítať so slovenskou posádkou, pretože v tomto zložení sme neboli ani na SP, v inom zložení tam už dievčatá boli. Budeme prekvapenie pre iné krajiny a verím, že milo prekvapíme aj samé seba a na ME podáme dobrý výkon," poznamenala 37-ročná trojnásobná medailistka z MS. Skúsiť K4 bolo prekvapenie Ďalšia členka slovenskej posádky Lisa Maria Gamsjägerová priznala, že oživenie myšlienky lode K4 prišlo trochu nečakane. "Neplánovali sme skúšať štvorku. Bol taký nápad, skúsili sme to a už prvá štvorka bola super, druhá je ešte lepšia. Konkurencia je tam síce silná, ale aj my sme silné a stále pracujeme na zlepšovaní. Mám tam dobrý pocit, som v lodi stabilná a ide to rýchlo. Silovo sme na tom asi dobre. Ešte na tom popracujeme, aby sme si na seba viac zvykli," prezradila.