    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    MS v hokeji 2026
    18.05.2026, Skupina B
    3 - 4
    2:3, 1:1, 0:0
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko

    Čech nezvládol, že Švédi dali gól. Komisia mu poslala varovanie za jeho úder

    Hokejisti Česka. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    TASR|19. máj 2026 o 21:42
    Komisia dospela k záveru, že hoci hráč porušil oficiálne pravidlo hry, jeho konanie bolo skôr neopatrné.

    Český hokejový obranca Jan Ščotka dostal varovanie od Disciplinárnej komisie MS (DK).

    Stalo sa tak v súvislosti s jeho krosčekom v pondelňajšom zápase základnej B-skupiny MS v hokeji 2026 proti Švédsku (4:3).

    K incidentu došlo v 13. minúte, keď Ščotka podľa DK porušil pravidlo Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) č. 59.

    Priblížil sa k švédskym hráčom, ktorí sa radovali z gólu a dotkol sa hlavy švédskeho hráča s č. 23 (Oliver Ekman-Larsson).

    Komisia dospela k záveru, že hoci hráč „mal v úmysle zakročiť za svojho spoluhráča a fyzicky sa dotknúť švédskeho hráča, výsledný kontakt s hlavou bol neopatrný a predstavoval porušenie pravidla č. 59.“

    DK vzala do úvahy Ščotkove vyjadrenie, že nemal v úmysle krosčekovať ani zraniť súpera, ale skôr sa snažil podporiť svojho spoluhráča počas emotívneho momentu v zápase.

    Komisia tiež zohľadnila hráčovo okamžité uvedomenie si, že konanie by mohlo mať nebezpečné následky.

    DK následne dospela k záveru, že hoci hráč porušil oficiálne pravidlo hry, jeho konanie bolo skôr neopatrné než bezohľadné alebo úmyselné.

    Tabuľka skupiny B na MS v hokeji 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    3
    3
    0
    0
    0
    16:4
    9
    2
    SlovenskoSlovenskoSVK
    3
    2
    1
    0
    0
    11:6
    8
    3
    ČeskoČeskoCZE
    3
    2
    0
    1
    0
    10:7
    7
    4
    NórskoNórskoNOR
    3
    2
    0
    0
    1
    9:2
    6
    5
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    3
    1
    0
    0
    2
    12:11
    3
    6
    SlovinskoSlovinskoSVN
    3
    0
    1
    1
    1
    7:11
    3
    7
    DánskoDánskoDEN
    3
    0
    0
    0
    3
    4:15
    0
    8
    TalianskoTalianskoITA
    3
    0
    0
    0
    3
    1:14
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    MS v hokeji 2026

    Fotka zo zápasu Slovensko - Slovinsko na MS v hokeji 2026.
    Gajan podržal Slovákov v samostatných nájazdoch. Oznámkujte ich za výkon proti Slovinsku
