Čech nezvládol, že Švédi dali gól. Komisia mu poslala varovanie za jeho úder

Český hokejový obranca Jan Ščotka dostal varovanie od Disciplinárnej komisie MS (DK).
Stalo sa tak v súvislosti s jeho krosčekom v pondelňajšom zápase základnej B-skupiny MS v hokeji 2026 proti Švédsku (4:3).
K incidentu došlo v 13. minúte, keď Ščotka podľa DK porušil pravidlo Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) č. 59.
Priblížil sa k švédskym hráčom, ktorí sa radovali z gólu a dotkol sa hlavy švédskeho hráča s č. 23 (Oliver Ekman-Larsson).
Komisia dospela k záveru, že hoci hráč „mal v úmysle zakročiť za svojho spoluhráča a fyzicky sa dotknúť švédskeho hráča, výsledný kontakt s hlavou bol neopatrný a predstavoval porušenie pravidla č. 59.“
DK vzala do úvahy Ščotkove vyjadrenie, že nemal v úmysle krosčekovať ani zraniť súpera, ale skôr sa snažil podporiť svojho spoluhráča počas emotívneho momentu v zápase.
Komisia tiež zohľadnila hráčovo okamžité uvedomenie si, že konanie by mohlo mať nebezpečné následky.
DK následne dospela k záveru, že hoci hráč porušil oficiálne pravidlo hry, jeho konanie bolo skôr neopatrné než bezohľadné alebo úmyselné.