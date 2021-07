Divoká voda? Bál som sa, že sa utopím. Toto je príbeh Jakuba Grigara

„S Mišom sme kamaráti. Veľakrát sa na tréningu spojíme a vymýšľame rôzne kombinácie. Častokrát mi dáva rôzne rady aj do života,“ prezradil Grigar.

„Pamätám si, že tréneri nám v areáli postavili na terasu televíziu a my sme so zatajeným dychom sledovali jej olympijské vystúpenie,“ opisuje.

Pri svojej premiérovej účasti na olympiáde v Riu de Janiero 2016 skončil piaty. To, že si raz zasúťaží pod piatimi kruhmi, si vysníval už v detstve.

Už v juniorskom veku patril medzi najlepších vo svojej kategórii. Dvakrát sa stal juniorským majstrom sveta a dva razy svetovým šampiónom do 23 rokov.

Za uplynulých päť rokov som si prešiel viacerými prehrami. Musel som si uvedomiť veľa vecí a poriadne drieť, aby som mesiac pred olympiádou odchádzal zo Svetového pohára so zlatom na krku.

V roku 2019 zmenil trénera, Tomáša Mráza nahradil Stanislav Gejdoš. Takmer pred dvoma rokmi si na svetovom šampionáte v španielskom La Seu d'Urgell zabezpečil miestenku do Tokia.

„Je to skvelé. Po Riu som nemal najlepšie pocity. Dúfal som, že dostanem ešte šancu, aby som to napravil,“ tešil sa Grigar.

Pol roka predtým, ako si vybojoval účasť na olympiáde v Tokiu, si nakreslil ďalší obrázok. Jeho hlavným symbolom je ikonická hora Fuji.

„Obrázok mám uložený v hlave a čo v ňom vidím, si radšej ešte nechám pre seba,“ vravel slovenský kajakár pred olympiádou.

Medailou sa zaradil k legendám

Na posledných pretekoch pred jej začiatkom zvíťazil v nemeckom Markkleebergu vo Svetovom pohári. Vôbec prvýkrát v kariére.

„Teší ma najmä to, že to vôbec nebolo víťazstvo po úžasnej jazde. Bola to normálna jazda, ktorú som na tréningoch zašiel celkom bežne,“ skonštatoval Grigar.

Výbornú formu potvrdil aj na olympiáde. A ziskom striebornej medaily sa zaradil k ďalším slovenským olympijským medailistom ako Michal Martikán, Elena Kaliská, bratia Hochschornerovci, bratranci Škantárovci, Matej Beňuš či Juraj Minčík.

„Od každého z nich som sa veľa naučil a sú to moje veľké vzory. Bolo by splneným snom, keby sa mi podarilo len priblížiť k ich úspechom,“ poznamenal Grigar.

Letná olympiáda Tokio 2020 / 2021