Ako sa dostalo do hľadiska toľko Rusov? K zlatému hetriku chýbal gól, rozhodca ho neuznal

PRAHA. Zlatý hetrik visel na dosah ako sladké hrozno, a kde by si ho hokejisti Československa najkrajšie vychutnali, ak nie v pôvabnej Prahe pred žičlivými fanúšikmi?

Desaťkrát bola Praha dejiskom majstrovstiev sveta v hokeji, viackrát spolu s ďalšími mestami (vrátane Bratislavy), ale vždy s privilégiom hostiť zápasy o medaily. Výnimočné momenty z histórie pražských šampionátov si Sportnet pripomenie v seriáli až do začiatku MS 2024 v Prahe a Ostrave.

Prvý bol Milan Nový z Kladna (75), koruna najlepšieho strelca patrila Jaroslavovi Pouzarovi (Č. Budějovice) so 42 gólmi.

„Jednoznačne mal byť s nami aj Anton. V Katoviciach som mal tiež len devätnásť ako on pred pražským šampionátom. V Slovane sme odohrali dobrú sezónu. Namiesto výkonnosti rozhodlo niečo iné,“ dôvodil sklamaný Peter, keď sa ich mladší brat napokon nedostal do záverečnej nominácie. Slovan skončil ôsmy, no v ďalšom ročníku slávil historický titul s výrazným podpisom bratského tria.