Grigar po prvej jazde takmer odpadol pred kamerami, no postúpil

TOKIO. Obaja slovenskí vodní slalomári si na olympijských hrách v Tokiu v stredu vybojovali postup do semifinále. Pri premiére disciplíny C1 žien na OH sa to podarilo Monike Škáchovej, v K1 mužov uspel Jakub Grigar.

V prvej kvalifikácii predviedol Grigar čistú jazdu, ale chýbala mu vyššia rýchlosť. Stačilo mu to na deviate miesto.

V druhej kvalifikácii síce dostal už na štvrtej bránke dvojsekundovú penalizáciu za dotyk bránky, ale neskôr predviedol skvelý výkon bez zaváhaní. Posunul sa na celkovú ôsmu priečku, postupovalo dvadsať najlepších kajakárov.