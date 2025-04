Negatívna odozva z Vegas. Klub nepustí do reprezentácie dvojicu Slovákov

Naša zostava asi veľmi omladne a dúfam, že aj zrýchli, bude to zaujímavé. Určite budú zbierať cenné skúsenosti aj do budúcna, ale verím, že tým, že hrajú AHL, čo je kvalitná súťaž, tak že nám aj pomôžu našu zostavu vystužiť,“ povedal Šatan.

Dvorský má za sebou druhú sezónu v zámorí, v ktorej si premiérovo vyskúšal mužský hokej.

Jej prevažnú časť strávil na farme v AHL. Klub St. Louis Blues, ktorý ho v roku 2023 draftoval ako celkovú desiatku, ho v závere základnej časti povolal do NHL, v ktorej nastúpil na dva zápasy bez bodového zisku.

„Ja si myslím, že by ho chceli, ale tam by sa mohol dostať do zostavy iba v prípade, že by sa niekto zranil.

Takže toto jeho čakanie je lepšie, keď si ho skráti prvou účasťou na majstrovstvách sveta v národnom tíme. Budú to preňho cenné skúsenosti a ktovie, že ak ešte St. Louis bude v play off po MS, tak sa stále môže vrátiť aj do taxi tímu,“ dodal Šatan.