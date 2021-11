Eichel má pred sebou vytúženú operáciu, bývalý klub mu ju nechcel dovoliť

Teší sa, až po operácii naskočí na ľad so svojím novým tímom, ale môže to trvať ešte približne tri mesiace.

"Myslím si, že moja situácia odhalila niektoré veci, ktoré by sa mohli zmeniť. Dúfam, že v budúcnosti sa tak stane," citovala Eichela agentúra AP. "Nemusím apelovať na to, aby som mal úplný vplyv nad tým, ako sa liečiť, ale myslím, že by mala fungovať nejaká spolupráca."

Generálny manažér Vegas Kelly McCrimmon dal jasne najavo, že je za to, aby Eichel podstúpil preferovanú operáciu. "Rozhodnutie o operácii je také, že s úctou vyhovieme Jackovi a jeho zástupcom. Prečo by jeho ľudia nechceli to, čo je pre neho najlepšie?"

Eichelova rekonvalescencia by mala trvať asi tri mesiace. Hráč povedal, že dôkladne preskúmal postup a neverí, že by to z neho urobilo drahú, alebo riskantnú investíciu pre tím, ktorý sa snaží dosiahnuť postup do play off.

"Nemyslím si, že som si vymyslel nejaký príbeh. A že som urobil niečo, čo sa hokejistovi nikdy nestalo. Toto je operácia, ktorá sa robí už dlho. Môj chirurg to začal robiť začiatkom roku 2000, takže to robí už 20 rokov. Cítim sa veľmi sebavedomo v tom, čo robím," uzavrel tému Eichel.