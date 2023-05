Kto by to znova skúšal? mysleli sme si. Nemohli sme sa viac mýliť, spomínal Hillary na Everest

Jedna sezóna, jedna výprava

Prvú polovicu 19. storočia sa horolezci pokúšali o zmapovanie a zdolanie Čomolangmy z tibetskej strany, ktorá bola strmšia. Nepál horolezcov najskôr do hôr vôbec nechcel pustiť. V roku 1950 Čína obsadila Tibet a Nepál sa predsa len otvoril horolezcom.

Držal sa však striktnej zásady: jedna sezóna, jedna výprava. Na Evereste tak nikdy nebolo viac výprav, ktoré by navzájom súperili.

V roku 1952 boli Švajčiari veľmi blízko. Vytýčili cestu, ktorá sa neskôr stala normálkou. No nedotiahli ju. Legendárny Raymond Lambert s Tenzingom Norgeyom sa dostali do južného sedla a vystúpili až do výšky 8600 metrov. Potom sa otočili. V tom momente to bol najvyšší bod, na ktorom stál človek. Vrchol už bol na dohľad.

VIDEO: Správa o zdolaní Everestu z roku 1953