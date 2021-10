Slovenky pocestujú v najsilnejšom zložení. Hokejistky zabojujú o olympiádu

Podľa HockeySlovakia.sk indície naznačujú, že do Švédska by Slovenky mohli vycestovať v najsilnejšom možnom zložení. "Všetky dievčatá chcú reprezentovať. Aj baby z NWHL, teda ženskej verzie NHL, hoci táto súťaž nespadá do štruktúr IIHF.

Už v aktuálnom týždni odohrajú slovenské hokejistky tri prípravné súboje proti Maďarkám. Realizačný tím výberu SR všetko nastavil tak, ako bude fungovať vo Švédsku. V Budapešti nastúpia hráčky ŠKP Bratislava, ktoré budú tvoriť gro reprezentácie na turnaj vo Švédsku.

"Následne 1. novembra oficiálne odštartujeme záverečnú časť prípravy na olympijskú kvalifikáciu. Veľkou výzvou bude život v bubline, do ktorej prvého nastúpime. Absolvujeme dve kolá PCR testovania, následne 6. novembra odletíme do Švédska.

Vzhľadom na náročnosť leteckého spojenia budeme cestovať od rána do večera. V nedeľu 7. novembra budeme trénovať, no potom opäť musíme absolvovať test a až do obdržania negatívneho výsledku nastúpiť do karantény.

Následne sa môžeme vrátiť do tréningu. V stredu prebehne registrácia hráčok, direktoriát turnaja a vo štvrtok 11. novembra ideme na to,“ dodala Kožanová na webe SZĽH.