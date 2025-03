Vážení športoví priatelia, srdečne vás vítame pri sledovaní tretieho zápasu kvalifikácie o play off Tipos extraligy HKM Zvolen – HC SLOVAN Bratislava. My vám zo stretnutia pod Pustým hradom opäť prinášame textový prenos, vďaka ktorému vám určite neunikne nič podstatné. Ako vždy vás od modrej čiary zdraví Števo Lasab.



Zvolen splnil svoju misiu v úvodných dvoch zápasoch v Bratislave. Vyhral jeden zápas a má vo vlastných rukách sériu na domácom ľade ukončiť. Zvolenčania začali lepšie obidva zápasy, keď sa im podarilo streliť úvodný gól. Zatiaľčo v prvom zápase z toho bola výhra 2:4, v utorok sa Slovanu podarilo zápas nakoniec otočiť. Veľa do vývoja tejto zaujímavej série povie výsledok dnešného zápasu.



Slovan sa v domácich zápasoch zo začiatku vždy trápil. Zatiaľčo v prvom zápase duel nakoniec nezvládol a prehral, tak v druhom nasledoval presne opačný scenár a výsledkom bola výhra 5:1. Karty sú teda rozdané jasne a pokiaľ chce ísť Slovan vo vyraďovacích súbojoch ďalej, musí minimálne jedno stretnutie vo Zvolene vyhrať. Uvidíme, či sa im to podarí, séria je totiž stále otvorená.