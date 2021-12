Trénoval aj ženy. Američanov povedie na ZOH bývalý kouč New York Rangers

Americký hokejový zväz oznámi mená ďalších členov realizačného tímu v nasledujúcich dňoch, pričom káder pozostávajúci z 25 hráčov musí byť známy do polovice januára.

NEW YORK. Hokejistov USA povedie na ZOH v Pekingu (4.–20. februára 2022) v pozícii hlavného trénera David Quinn.

"David a John sa zapojili do nášho olympijského procesu a majú ideálnu pozíciu na prechod do svojich nových úloh.

NHL sa rozhodla pre neúčasť svojich hráčov na ZOH, no my máme šťastie, že svoj tím vieme zveriť do rúk ľudí, ktorí majú významné skúsenosti potrebné pre formovanie a vedenie tímu na olympiáde," uviedol výkonný riaditeľ USA Hockey Pat Kelleher.