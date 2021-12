Marchand otvorene skritizoval NHL: Nechceli, aby sme išli na olympiádu

"Až som mal pocit, že napriek tomu sa už dlhší čas snažili pripraviť nás o to. Nechceli, aby sme tam išli. Pritom o to, aby sme mohli hrať na olympiáde, bojujeme celý život," uviedol Marchand.

"Je to veľké sklamanie. Viete, sľúbili nám to," narážal na klauzulu v kolektívnej zmluve, ktorá umožňuje hráčom účasť na turnaji.

Útočník Bostonu otvorene skritizoval ligu. Tvrdí, že myslí len na zisky. Z olympiády by nemala žiadne, a tak hráčom nepomohla hľadať riešenia.

BOSTON. Vedenie NHL má z konečného výsledku radosť. Brad Marchand tvrdí, že rozhodnutie hráčov nezúčastniť sa na olympijských hrách hrá súťaži do karát.

"Nezarobia z toho. Je to biznis, a my sme ich tovarom. Chápem, že sa boja, aby sa niekto z nás nezranil, ale malo by im záležať na rozhodnutí hráčov.

Nehľadiac na to, čo sa deje vo svete, každý hráč by sa mal rozhodnúť, či pôjde na olympiádu," dodal niekdajší dlhoročný spoluhráč Zdena Cháru.

Forvard Bostonu Bruins reprezentoval Kanadu na vrcholných medzinárodných podujatiach štyrikrát a zakaždým vyhral. Má titul zo svetového pohára, seniorských majstrovstiev sveta aj dvoch šampionátov do 20 rokov.