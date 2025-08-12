Žilina v najväčšom derby prehrávala už o dva góly. Napokon otočila

Kapitán DOXXbet Vlci Žilina Rastislav Dej.
TASR|12. aug 2025 o 20:36
Žilinčania môžu tak obhájiť prvenstvo z minulého ročníka.

JOJ Šport Slovenský pohár - osemfinále

Vlci Žilina - MHA Martin 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)

Góly: 33. Kolenič, 42. Baláž, 53. Vajko - 8. Barto, 26. Pacalaj.

/Žilina postúpila do štvrťfinále/

ŽILINA. Hokejisti DOXXbet Vlci Žilina v osemfinále JOJ Šport Slovenského pohára otočili nepriaznivý stav proti nováčikovi druhej najvyššej slovenskej súťaže MHA Martin.

Účastník Tipsport ligy zvíťazil v derby 3:2 a postúpil do štvrťfinále.

Žilinčania môžu obhájiť prvenstvo z minulého ročníka. „Vlci“ sú najúspešnejší klub v histórii SP.

Z doterajších štyroch edícií ovládli až tri v sezónach 2021/22, 2023/24 a 2024/25. Z klubov najvyššej slovenskej súťaže ich v pohári dopĺňa Prešov, ktorý v minulosti raz postúpil do finále.

V tomto ročníku sa do súťaže prihlásilo 15 klubov.

