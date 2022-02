Kanadské hokejistky? Boli ako žraloky, keď zacítia krv, vravel tréner súpera

Po štvrťfinálovej demolácii, kde si to odniesli hokejistky Švédska (11:0), to v semifinále schytali Švajčiarky. Kanaďanky zvíťazili presvedčivo 10:3 a rovnako ako na ZOH 2018 sú vo finále.

Posledná tretina priniesla uvoľnenejší hokej. Majsterky sveta zo šampionátu 2021 v Calgary ju vyhrali po góloch Maltaisovej a Jennerovej 2:0.

Až štyri asistencie si pri kanadskom triumfe pripísala útočníka Sarah Nurseová. Dovedna ich má na konte už dvanásť, čo je vyrovnanie rekordu jej legendárnej krajanky Hayley Wickenheiserovej zo ZOH 2010.



"Myslím si, že sme našu hru pozdvihli do nových dimenzií. Ľudia to vnímajú cez výšku skóre v našich zápasoch, ale my naozaj na to tlačíme, ako to len ide. Nikdy predtým sme nehrali na ženských hokejových turnajoch tak kvalitne ako práve teraz," skonštatovala Nurseová.