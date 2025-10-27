Zaujímavá štatistika z NHL. Slovenským obrancom sa darí viac než českým

BRATISLAVA. Zámorská hokejová NHL sa už naplno rozbehla a priestor dostávajú aj tí, ktorí sa venujú rôznym štatistikám. Na bodovanie obrancov je zaujímavý pohľad.
Presne 12 krajín má v profilige zastúpenie medzi hokejistami v defenzíve. Medzi nimi sú zatiaľ dve, ktoré nezískali ani bod - Lotyšsko a Nórsko. Hráči zo zvyšných desiatich sa už zapísali do kanadského bodovania.
A nechýba medzi nimi ani Slovensko napriek tomu, že v NHL má iba troch obrancov - Erika Černáka, Martina Fehérváryho a Šimona Nemca.
Zatiaľ sa najviac darí poslednému menovanému. V ostatnom stretnutí proti Coloradu Avalanche sa zaskvel tromi asistenciami, čím sa stal najproduktívnejším Slovákom v NHL v aktuálnej sezóne.
Dokopy nazbieral už sedem bodov, keď všetky boli za prihrávky svojim spoluhráčom na presný zásah. Fehérváry strelil jeden gól a na tri asistoval.
Černák zatiaľ zaznamenal len jedno "áčko" a je v bodovaní hokejistov spod Tatier na poslednom mieste. Z piatich. Lepšie na tom sú Juraj Slafkovský (4+1) a Samuel Honzek (0+1), ktorý však odohral o jeden súboj menej než Černák.
Vráťme sa však k obrancom. Celkom slovenskí defenzívni hráči majú na konte 12 bodov, z toho bol jeden presný zásah.
Z 12 krajín sú presne v polovici, a síce na šiestej priečke. Vyššie sú len hokejové veľmoci. Postupne z prvého miesta ide o Kanadu, USA, Švédsko, Rusko a Fínsko. Rozdiely sú markantné.
"Javorové listy" majú v profilige až 106 obrancov, Spojené štáty americké 75, "tri korunky" 25, Rusi ich majú 15 a Suomi sedem.
Čo sa týka bodov, tak Kanada ich má vďaka defenzívnym hokejistom už 239, USA 197, Švédi 63, Rusi 40 a Fíni rovnako ako Slováci po 12. Lenže strelili o dva góly viac, a tak sú na piatej pozícii.
Nasledujú hokejovo vyspelejší Švajčiari a Česi. Bodovali aj hráči z Nemecka a Bieloruska. Na premiérové zapísanie sa do štatistík ešte čakajú obrancovia z Lotyšska a Nórska.
Kanadské bodovanie NHL
Poradie
Meno
Klub
Zápasy
Góly
Asistencie
Body
+/-
1.
Nick Schmaltz
Utah
10
7
9
16
+7
2.
Jack Eichel
Vegas
9
6
10
16
+6
2.
Macklin Celebrini
San Jose
9
6
9
15
0
3.
Nathan MacKinnon
Colorado
10
7
7
14
+8
5.
Kiril Kaprizov
Minnesota
10
5
9
14
-5