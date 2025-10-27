Zaujímavá štatistika z NHL. Slovenským obrancom sa darí viac než českým

Martin Fehérváry
Martin Fehérváry (Autor: SITA/AP)
SITA|27. okt 2025 o 14:44
Na konte majú spolu 12 bodov.

BRATISLAVA. Zámorská hokejová NHL sa už naplno rozbehla a priestor dostávajú aj tí, ktorí sa venujú rôznym štatistikám. Na bodovanie obrancov je zaujímavý pohľad.

Presne 12 krajín má v profilige zastúpenie medzi hokejistami v defenzíve. Medzi nimi sú zatiaľ dve, ktoré nezískali ani bod - Lotyšsko a Nórsko. Hráči zo zvyšných desiatich sa už zapísali do kanadského bodovania.

A nechýba medzi nimi ani Slovensko napriek tomu, že v NHL má iba troch obrancov - Erika Černáka, Martina Fehérváryho a Šimona Nemca.

Zatiaľ sa najviac darí poslednému menovanému. V ostatnom stretnutí proti Coloradu Avalanche sa zaskvel tromi asistenciami, čím sa stal najproduktívnejším Slovákom v NHL v aktuálnej sezóne.

Dokopy nazbieral už sedem bodov, keď všetky boli za prihrávky svojim spoluhráčom na presný zásah. Fehérváry strelil jeden gól a na tri asistoval.

Černák zatiaľ zaznamenal len jedno "áčko" a je v bodovaní hokejistov spod Tatier na poslednom mieste. Z piatich. Lepšie na tom sú Juraj Slafkovský (4+1) a Samuel Honzek (0+1), ktorý však odohral o jeden súboj menej než Černák.

Vráťme sa však k obrancom. Celkom slovenskí defenzívni hráči majú na konte 12 bodov, z toho bol jeden presný zásah.

Z 12 krajín sú presne v polovici, a síce na šiestej priečke. Vyššie sú len hokejové veľmoci. Postupne z prvého miesta ide o Kanadu, USA, Švédsko, Rusko a Fínsko. Rozdiely sú markantné.

"Javorové listy" majú v profilige až 106 obrancov, Spojené štáty americké 75, "tri korunky" 25, Rusi ich majú 15 a Suomi sedem.

Čo sa týka bodov, tak Kanada ich má vďaka defenzívnym hokejistom už 239, USA 197, Švédi 63, Rusi 40 a Fíni rovnako ako Slováci po 12. Lenže strelili o dva góly viac, a tak sú na piatej pozícii.

Nasledujú hokejovo vyspelejší Švajčiari a Česi. Bodovali aj hráči z Nemecka a Bieloruska. Na premiérové zapísanie sa do štatistík ešte čakajú obrancovia z Lotyšska a Nórska.

Kanadské bodovanie NHL

Poradie

Meno

Klub

Zápasy

Góly

Asistencie

Body

+/-

1.

Nick Schmaltz

Utah

10

7

9

16

+7

2.

Jack Eichel

Vegas

9

6

10

16

+6

2.

Macklin Celebrini

San Jose

9

6

9

15

0

3.

Nathan MacKinnon

Colorado

10

7

7

14

+8

5.

Kiril Kaprizov

Minnesota

10

5

9

14

-5

Kanadské bodovanie NHL

NHL

