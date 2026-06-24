Ottawa získala útočníka zo San Jose. Eklund mieri do Senators výmenou za výber v drafte

Švédsky útočník William Eklund bude od novej sezóny NHL obliekať dres Ottawy.
Do tímu Senators ho vymenilo San Jose. Klub z kanadskej metropoly získal tiež Kaspera Halttunena a práva na ďalšieho forvarda Brandona Slobodu. Sharks dostali voľbu z deviateho miesta pri tohtoročnom drafte. Ottawa o výmene informovala na webe.
Tridsaťjedenročný Eklund má za sebou tretiu kompletnú sezónu v elitnej lige. Odohral v nej 78 zápasov a pripísal si 53 bodov za 15 gólov a 38 asistencií, čím sa zaradil na štvrté miesto tímovej produktivity.
Celkovo má sedmička draftu 2021 v NHL na konte 252 štartov a 163 bodov (50 + 113).
Od novej sezóny začne Eklundovi platiť trojročný kontrakt na celkovo 16,8 milióna dolárov (približne 355 miliónov korún), ktorý sa Sharks podpísal pred rokom. V priemere si zarobí 5,6 milióna dolárov za sezónu.
Voľba z deviateho miesta pre tohtoročný draft patrila pôvodne Floride, Ottawa ju získala pred pár dňami v rámci výmeny kapitána Bradyho Tkachuka do mužstva Panthers.
Teraz patrí San Jose, ktoré bude už predtým vyberať z druhého miesta.