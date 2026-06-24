Ottawa získala útočníka zo San Jose. Eklund mieri do Senators výmenou za výber v drafte

William Eklund (72) počas hokejového zápasu NHL proti tímu Edmonton Oilers.
William Eklund (72) počas hokejového zápasu NHL proti tímu Edmonton Oilers. (Autor: TASR/AP)
ČTK|24. jún 2026 o 09:37
ShareTweet0

Eklund bol sedmičkou draftu 2021, v NHL odohral 252 zápasov a nazbieral 163 bodov.

Švédsky útočník William Eklund bude od novej sezóny NHL obliekať dres Ottawy.

Do tímu Senators ho vymenilo San Jose. Klub z kanadskej metropoly získal tiež Kaspera Halttunena a práva na ďalšieho forvarda Brandona Slobodu. Sharks dostali voľbu z deviateho miesta pri tohtoročnom drafte. Ottawa o výmene informovala na webe.

Tridsaťjedenročný Eklund má za sebou tretiu kompletnú sezónu v elitnej lige. Odohral v nej 78 zápasov a pripísal si 53 bodov za 15 gólov a 38 asistencií, čím sa zaradil na štvrté miesto tímovej produktivity.

Celkovo má sedmička draftu 2021 v NHL na konte 252 štartov a 163 bodov (50 + 113).

Od novej sezóny začne Eklundovi platiť trojročný kontrakt na celkovo 16,8 milióna dolárov (približne 355 miliónov korún), ktorý sa Sharks podpísal pred rokom. V priemere si zarobí 5,6 milióna dolárov za sezónu.

Voľba z deviateho miesta pre tohtoročný draft patrila pôvodne Floride, Ottawa ju získala pred pár dňami v rámci výmeny kapitána Bradyho Tkachuka do mužstva Panthers.

Teraz patrí San Jose, ktoré bude už predtým vyberať z druhého miesta.

NHL

William Eklund (72) počas hokejového zápasu NHL proti tímu Edmonton Oilers.
William Eklund (72) počas hokejového zápasu NHL proti tímu Edmonton Oilers.
Ottawa získala útočníka zo San Jose. Eklund mieri do Senators výmenou za výber v drafte
dnes 09:37
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»Ottawa získala útočníka zo San Jose. Eklund mieri do Senators výmenou za výber v drafte