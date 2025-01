VIDEO: Pospíšil to prehnal so svojou agresivitou. Za tvrdý faul pri mantineli dostal vyšší trest

NEW YORK. Slovenský hokejový útočník Martin Pospíšil z Calgary Flames dostal v stretnutí NHL na ľade Chicaga trest na 5 minút a do konca zápasu.

Ten sa okamžite zdvihol z ľadu a hoci zamieril do kabíny na ošetrenie a do druhej tretiny už nezasiahol, v tretej pokračoval v zápase.

Blackhawks v presilovke znížili na 2:4 zásluhou Connora Bedarda, no krátko na to inkasovali piaty gól, keď obranca Seth Jones spravil v pokračujúcej početnej výhode chybu, po ktorej Jegor Šarangovič upravil na konečných 2:5.

Je to však celkom dobrý začiatok a viem, že musím naďalej pokračovať v tvrdej práci," povedal Kerins. Flames po triumfe poskočili do prvej osmičky Západnej konferencie pred Vancouver.

"Viem, že je to iba prvý zápas. Na mojej ceste sa musím ešte veľa učiť. Jeden zápas nestačí na to, aby ste dokázali, že patríte do ligy.

Druhé čisté konto Skinnera

Edmonton zvíťazil nad Los Angeles 1:0, keď sa o jediný gól stretnutia postaral Connor McDavid v deň svojich 28. narodenín.

Brankár Stuart Skinner chytil všetkých 31 striel hostí a pripísal si druhé čisté konto v sezóne.

Oilers zvíťazili v šiestom zápase z uplynulých siedmich, doma triumfovali v šiestich dueloch po sebe. Kings nebodovali v druhom zápase po sebe, čo sa im stalo iba druhýkrát v sezóne.

Štvrtýkrát po sebe sa zápas Edmontonu s Los Angeles skončil najtesnejším rozdielom.

"Proti LA je to vždy tak. Myslím si, že sme ich dnes zdolali ich zbraňami. Hrali sme trpezlivo a našli sme spôsob, ako sa dostať do vedenia a ísť za víťazstvom," konštatoval McDavid.

Pre hráčov Los Angeles sú zápasy proti Edmontonu o to pikantnejšie, že práve Oilers ich trikrát po sebe zastavili v play off.

"Bol to zápas vo vysokej intenzite, bolo v ňom veľa emócií. Bol to januárový zápas, no myslím si, že sa to veľmi podobalo hokeju, aký sa hrá v play off," citoval trénera Edmontonu Krisa Knoblaucha web nhl.com.