Tkachuk sa zaskvel hetrikom Gordieho Howea. V predĺžení rozhodol o výhre

NEW YORK. V noci z piatka na sobotu sa v NHL hrali tri duely bez slovenskej účasti. Brankár Jaroslav Halák do stretnutia New Yorku Rangers a Ottawy nezasiahol.

"Jazdci" na domácom ľade prehrali 2:3 po predĺžení. Ottawa bola strelecky aktívnejšia, Šesťorkin čelil až 37 strelám, kým jeho náprotivok mal prácu len s 27 pokusmi.

Hviezdou zápasu bol Brady Tkachuk. Kapitán Ottawy zaznamenal dva góly a asistenciu. Stý gól v NHL strelil 49 sekúnd pred treťou sirénou a vynútil predĺženie, v ktorom rozhodol o výhre. Stihol sa aj pobiť a zaznamenal hetrik Gordieho Howea.