VIDEO: Brankár ohúril NHL. Strelil gól, pridal asistenciu a zapísal sa do histórie

NEW YORK. Brankár Alex Nedeljkovic z Pittsburghu zažiaril v nočnom zápase NHL na ľade Buffala, v ktorom skóroval do prázdnej bránky domácich.

Nedeljkovic využil v 58. minúte priestor po tom, čo Sabres nahodili puk do útočného pásma. Dostal sa k nemu za svojou bránkou a pohotovo ho poslal cez celé klzisko priamo do opustenej bránky Buffala.

"Vždy ma bavilo hrať s pukom. Keď som vyrastal, sledoval som, ako to robia niektorí z najlepších brankárov. Najmä Marty Turco a Martin Brodeur boli dvaja, ktorých som veľmi sledoval a naozaj som sa od nich veľa naučil pokiaľ ide o zaobchádzanie s pukom. Je to súčasť mojej hry, odkedy si pamätám," konštatoval Nedeljkovic.

Jeho dva kanadské body a historická produktivita boli čerešničkou po výkone, ktorým mal zásadný podiel na víťazstve "tučniakov". Stal sa prvým brankárom v NHL, ktorý v zápase, v ktorom skóroval, dosiahol 40 zákrokov.

"Myslím si, že dnes to bol jeho veľkolepý večer. Počas zápasu mal niekoľko kľúčových zákrokov. Neboli sme v defenzíve takí dôslední, akí sme chceli byť, no on nás viackrát zachránil. Naša presilovka bola dnes veľmi dobrá a v kombinácii s "Nedovým" výkonom to znamenalo zásadný rozdiel," poznamenal tréner Pittsburghu Mike Sullivan po tom, čo jeho tím využil 3 zo 6 presiloviek.

Tréner Buffala Lindy Ruff s ním súhlasil: "Najväčší rozdiel bol v špeciálnych tímoch. Mali sme veľa príležitostí, okrem iných aj prečíslenia a viacero nebezpečne tečovaných pukov. Z toľkých pokusov musíte vyťažiť viac.

Musím dať veľké uznanie brankárovi súpera, ktorý predviedol niekoľko dôležitých zákrokov, no aj my sme našou slabou efektivitou prispeli k tomu, ako dobre dnes vyzeral," poznamenal Ruff pre nhl.com.