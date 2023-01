Fehérváryho bodyčeky na výhru nestačili. Tavares odohral jubilejný zápas

NEW YORK. Martin Fehérváry sa v zápase medzi jeho Washingtonom a Torontom stal so šiestimi bodyčekmi najfyzickejšie hrajúcim hokejistom. K výhre to ale nepomohlo.

Capitals prehrali vysoko 1:5. Hoci po prvej tretine viedli, Maple Leafs im v druhej časti nastrieľali štyri góly.

Slovenský bek odohral 19 minút a 57 sekúnd a zapísal si dva mínusové body.

Významný míľnik oslávil John Tavares. Kapitána Toronta odohral 1000. zápas v NHL. Pripísal si dve asistencie.