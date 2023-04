Fehérváry sa pobil na konci zápasu, Tatarov tím schytal debakel

NEW YORK. Obranca Martin Fehérváry bol druhým najvyťažovanejším obrancom Washingtonu v zápase proti New Yorku Rangers, a to napriek tomu, že sa pobil.

Na ľade strávil 22 minút a 56 sekúnd, zaznamenal mínusku, päť trestných minút, tri strely na bránku, šesť bodyčekov a blok.

Rukavice zhodil zhruba štyri minúty pred záverečnou sirénou za stavu 2:5, ktorý sa do konca stretnutia nezmenil. Pobil sa s Nikom Mikkolom.

VIDEO: Bitka Martina Fehérváryho a Nika Mikkolu