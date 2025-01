VIDEO: Pospíšil asistoval na pekný gól, Montreal sa proti legende nepresadil ani raz

V akcii boli aj ďalší traja Slováci, no Juraj Slafkovský (Montreal), Erik Černák (Tampa Bay) ani Martin Fehérváry (Washington) sa do kanadského bodovania nezapísali.

Za hostí skóroval v 54. minúte Alexander Ovečkin, zaznamenal 876. gól v kariére a na prekonanie rekordu Waynea Gretzkého mu ich momentálne chýba devätnásť. Ovečkin znížil na 3:4 a o 90 sekúnd neskôr vyrovnal Dylan Strome, ktorý poslal duel do predĺženia.

V ňom rozhodol Thomas Chabot, ktorý tak oslávil 28. narodeniny a Senators napokon získali dva body.

"Veril som aj za stavu 2:4, že s tým ešte dokážeme niečo spraviť. Dostali sme to do predĺženia, kde je to 50 na 50. Bod je po tomto priebehu pre nás skvelý, bol to výborný zápas," povedal Ovečkin, ktorý okrem gólu zaznamenal aj dve asistencie.

Senators strelili v druhej tretine dva góly v jednom oslabení v priebehu 38 sekúnd. Najskôr poslal Ottawu do vedenia 2:1 z trestného strieľania Josh Norris a o chvíľu zvýšil na 3:1 Shane Pinto. Na trestnej lavici bol Travis Hamonic.