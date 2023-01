Černák bránil McDavida a ďalšie hviezdy. Zo zápasu si odniesol plusku

Napokon duel ukončil s pozitívnou bilanciou. Do hodnotenia +/- si pripísal jeden bod. Na ľade bol pri dvoch góloch Tampy Bay. Pridal dva bodyčeky a dva bloky.

NEW YORK. Erik Černák zažil jeden z najťažších zápasov sezóny. Na ľade musel strážiť hviezdneho McDavida či jeho kolegu Evandera Kanea.

New Jersey Devils s Tomášom Tatarom cestovali do Seattlu. Duel s tamojšími Kraken dospel až do predĺženia, kde boli úspešnejší domáci.

Tatar hral v treťom útoku s Boqvistom a Šarangovičom. Nebodoval, odohral 16 minút a 27 sekúnd, pripísal si strelu a bodyček.