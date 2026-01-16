Skalica potvrdila triumfom prvé miesto. Levice uštedrili súperovi debakel

Hokejisti HK Skalica zdolali v piatkovom dueli 35. kola Tipos SHL na domácom ľade HK Gladiators Trnava 4:2. Pripísali si tak tretie víťazstvo za sebou, po ktorom vedú tabuľku o tri body pred Žiarom nad Hronom.
Topoľčany aj vďaka hetriku Patrika Bečku zdolali Martin 5:3, hoci po prvej tretine prehrávali 1:3. Svojmu súperovi ukončili sériu štyroch víťazstiev. Levice uštedrili Považskej Bystrici debakel 8:2, pričom hetrikom sa blysol Michal Králik.
Dubnica vyhrala na ľade TEBS Bratislava 5:3 aj vďaka dvom presným zásahom Radoslava Tybora. Nové Zámky zaznamenali piaty triumf za sebou, keď v Detve zvíťazili 5:0. Humenné si pripísalo cenný skalp Žiaru nad Hronom po výhre 3:1.
Tipos SHL - 35. kolo
HK Skalica - HK Gladiators Trnava 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)
Góly: 19. Sačkov (Špirko, Novajovský), 31. Škápik (Búlik, Šátek), 46. Šátek (Podolinský), 60. Šátek (Podolinský, Búlik) – 29. Haščák, 48. Mamonov (Múčka, Haborák), Rozhodovali: Moller, Novák – Hajnik, Olle, vylúčení na 2 min: 3:4, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:1, 1121 divákov
Skalica: Pončák - Urban, Kubíček, Darcy, Novajovský, Frídel, Filip, Škápik, Hečko – Jurík, Nemec, Barcík – Kuba, Špirko, Sachkov – Podolinský, Búlik, Šátek – Dudáš, Jurák, Duban
Trnava: Hollý - Haborák, Sabo, Fajnor, Scheuer, Škultéty, Bottán, Fügersy – Jobek, Mamonov, Múčka – Michajlov, Holovič, Haščič – Klapica, Jamrich, Haščák – Béreš, Achberger, Hanula
Hlasy po zápase
Juraj Mikúš, asistent trénera Skalice: „Veľmi ťažký zápas, pretože to už nie je Trnava z tých prvých kôl. My sa herne trošku trápime po novom roku, ale aj také sú zápasy. Chvalabohu, že vieme aj takéto duely udržať."
Andrej Klapica, hráč Trnavy: „Skalica začala veľmi dobrým tempom. Nám chvíľu trvalo na to dobré tempo reagovať, ale od 10. minúty to bol solídny vyrovnaný zápas. A nikto z nás to nevypustil, do poslednej chvíle sme bojovali, len škoda, že sme prehrali."
HC MUŠLA Topoľčany - MHA Martin 5:3 (1:3, 3:0, 1:0)
Góly: 16. Lušňák (Bereš), 22. Bečka (Benko, Ejem), 26. Bečka (Gergel), 28. Gergel (Benko, Bečka), 59. Bečka (Bereš, Ejem) - 8. Fujerík (Vybiral, Uram), 17. Barto (Paulíny, Babka), 20. Nauš (Stročka, Thomka). Rozhodcovia: Fridrich, Smrek - Šoltés, Jonák, vylúčení: 1:4 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 538 divákov
Topoľčany: Noskovič - Hruška, Pupák, Ejem, Kuboš, Bereš, Štefanka, Sedlák – Ružek, Janča, Lušňák – Benko, Bečka, Gergel – Piačka, Hurtaj, Matej – Pšenko, Kohút, Bajzík
Martin: Bernát (28. Murín) - Pacalaj, Burzík, Ligas, Lavička, Jakubík, Bakala, Rešetár – Vybiral, Fujerík, Uram – Barto, Babka, Paulíny – Melcher, Markovič, Fafrák – Nauš, Thomka, Stročka
Hlasy po zápase
Ľubomír Hurtaj, asistent trénera Topoľčian: „Ťažký zápas a cenné tri body proti ťažkému súperovi. Po prvej tretine to nevyzeralo bohvieako, aj keď sme hru pri vyrovnávajúcom góle trochu vyrovnali, nakoľko tlak súpera bol enormný. Potom sme spravili dve chyby, z ktorých sme inkasovali góly. Druhá tretina bola jedna z najlepších v tejto sezóne. Bolo vidieť skvelý výkon brankára a obetavosť celého mužstva. Mali sme tam ešte nejaké šance, kde sme už mohli trošku odskočiť od súpera. A dnes skvelý výkon Bečkovho útoku. U nás maximálna spokojnosť."
Róbert Kalnický, asistent trénera Martina: „V prvom rade by som chcel pogratulovať súperovi k výhre, odohrali veľmi dobrý zápas a predčil nás hlavne v emóciách a nasadení. My sme odohrali asi najhorší zápas v sezóne a s kolegom sme sa zhodli, že takto nemôžme hrať. Musíme pokračovať v tom, čo sme hrali predtým, aby mužstvo išlo hore."
HK TAM Levice - HK ‘95 Považská Bystrica 8:2 (1:0, 2:1, 5:1)
Góly: 4. Telcov (P. Svitana, Slovák), 35. Králik (Stevens, Vaňo), 39. Králik (Meszároš, Alapuranen), 41. Alapuranen (Stevens, Kupka), 43. R. Svitana (Telcov, Ozimák), 44. Bartakovics (Slovák, Pánik), 55. Králik (Alapuranen, Kupka), 60. Gellen (R. Svitana, Ozimák) - 29. Urbánek (Belic, Zlocha), 56. Zlocha (Galimov, Kadyrov). Rozhodcovia: Laurr, Goga - Frimmel, Ďuraš, vylúčení: 4:8 na 2 min., navyše Sobotka 10 min.+DKZ za nešportové správanie sa, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0
Levice: Ovečka - Stevens, Meszároš, Pač, Pánik, Valent, Hlinka, Bajza, Gellen – P. Svitana, Slovák, Bartakovics – Králik, Kupka, Alapuranen – Sobotka, Chlepčok, Vaňo – Teltsov, R. Svitana, Ozimák
P. Bystrica: Lamper (43. Vojvoda) - Omelka, Nahálka, Kadyrov, A. Zlocha, Nikmon, Ďurkech, Špánik, Kubala – Galimov, J. Zlocha, Urbánek – Belic, Ferenyi, Štefánik – Čurlej, Rojko, Tománek – Matoňák, Rufati, Rojko
HK Detva - HC Nové Zámky 0:5 (0:2, 0:1, 0:2)
Góly: 8. Korím (Molnár), 19. Waite (White, Paul),28. Šuranyi (Waite, Paul), 50. Czuczor, 59. Molnár (Štrauch). Rozhodovali: Korba, Žák – Drblík, Tvrdoň, vylúčení na 2 min: 7:7, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 255 divákov
Detva: Gajan (50. Majerčík) - Jasečko, Zorvan, Myšiak, Sergienko, Štec, Bais, Gallo – Hajnik, Bormanis, Stahoň – Kalousek, Šechný, Jedliček – Novota, Zöld, Hudec – Dobiš, Križan, Hukel
N. Zámky: Dubek - Šuranyi, Waite, Krchňavý, Korím, Vaverčák, Melicher, Brejčák, Mészáros – Paul, Kodhaj, White – Molnár, Šutý, Štrauch – Frankovič, Czuczor, Mráz – Novák, Barilla, Vítek
HC 19 Humenné - HK Žiar nad Hronom 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Góly: 7. Žitný (Novota, Cibák), 36. Toma (Žitný, Vrábeľ), 60. Sokoli (Toma) - 39. Suľovský (Hraško, Jakubík) Rozhodovali: Kalina, Bogdaň – Moravčík, Uličný. Strely: 22:16, vylúčení na 2 min: 2:4, navyše Pulščák (Humenné) 25 min za napadnutie hlavy alebo krku, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0
Humenné: Hurčík - Pulščák, Cibák, Pavúk, Jacko, Pišoja, Novota, Godžak, Zekucia – Sokoli, Toma, Borov – Žitný, Vrábeľ, Vaško – Shakhvorostov, Linet, Ragan – Kurovskyi, Krajňák, Synák
Žiar nad Hronom: Brezáni - Dosek, Hraško, Zubák, Fecko, Čulík, Šimon – Suľovský, Jakubík, Kylnar – Magdolen, Babeliak, Stupka – Rajnoha, Brumerčík, Rajčan – Baláži
HC BIT markets TEBS Bratislava - TSS GROUP Dubnica 3:5 (1:2, 2:2, 0:1)
Góly: 7. Černák (Jendek, Buc), 23. Géci (Dej, Karaffa), 35. Petráš (Fabuš, Botlo) - 4. Beňačka (Pangelov-Juldašev, Nahalka), 17. Kremnický (Tybor, Pangelov-Juldašev), 36. Tybor (Semeňák), 39. Tybor (Lachkovič), 60. Sabadka (Vaňo, Tybor). Rozhodcovia: Rojík, Valo - Junek, Mižík), vylúčení: 1:0 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 85 divákov
TEBS: Borák - Fabuš, Luža, Knižka, Hauser, Fatul, Černák, Kršák, Innanmaa – Bodnár, Preisinger, Hamráček – Mikulec, Dej, Včelka – Géci, Buc, Jendek – Botlo, Petráš, Karaffa
Dubnica: Kukučka - Kremnický, Pangelov, Nahalka, Babrusev, Szabo, Semaňák – Tybor, Švec, Lachkovič – Feranec, Kalis, Pobežal – Balko, Vaňo, Sabadka – Bořuta, Beňačka, Janík