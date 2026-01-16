Skalica potvrdila triumfom prvé miesto. Levice uštedrili súperovi debakel

Hokejisti HK Skalica. (Autor: Facebook/HK Skalica)
Topoľčany aj vďaka hetriku Patrika Bečku zdolali Martin 5:3.

Hokejisti HK Skalica zdolali v piatkovom dueli 35. kola Tipos SHL na domácom ľade HK Gladiators Trnava 4:2. Pripísali si tak tretie víťazstvo za sebou, po ktorom vedú tabuľku o tri body pred Žiarom nad Hronom.

Topoľčany aj vďaka hetriku Patrika Bečku zdolali Martin 5:3, hoci po prvej tretine prehrávali 1:3. Svojmu súperovi ukončili sériu štyroch víťazstiev. Levice uštedrili Považskej Bystrici debakel 8:2, pričom hetrikom sa blysol Michal Králik.

Dubnica vyhrala na ľade TEBS Bratislava 5:3 aj vďaka dvom presným zásahom Radoslava Tybora. Nové Zámky zaznamenali piaty triumf za sebou, keď v Detve zvíťazili 5:0. Humenné si pripísalo cenný skalp Žiaru nad Hronom po výhre 3:1.

Tipos SHL - 35. kolo

HK Skalica - HK Gladiators Trnava 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

Góly: 19. Sačkov (Špirko, Novajovský), 31. Škápik (Búlik, Šátek), 46. Šátek (Podolinský), 60. Šátek (Podolinský, Búlik) – 29. Haščák, 48. Mamonov (Múčka, Haborák), Rozhodovali: Moller, Novák – Hajnik, Olle, vylúčení na 2 min: 3:4, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:1, 1121 divákov 

Skalica: Pončák - Urban, Kubíček, Darcy, Novajovský, Frídel, Filip, Škápik, Hečko – Jurík, Nemec, Barcík – Kuba, Špirko, Sachkov – Podolinský, Búlik, Šátek – Dudáš, Jurák, Duban

Trnava: Hollý - Haborák, Sabo, Fajnor, Scheuer, Škultéty, Bottán, Fügersy – Jobek, Mamonov, Múčka – Michajlov, Holovič, Haščič – Klapica, Jamrich, Haščák – Béreš, Achberger, Hanula 

Hlasy po zápase

Juraj Mikúš, asistent trénera Skalice: „Veľmi ťažký zápas, pretože to už nie je Trnava z tých prvých kôl. My sa herne trošku trápime po novom roku, ale aj také sú zápasy. Chvalabohu, že vieme aj takéto duely udržať." 

Andrej Klapica, hráč Trnavy: „Skalica začala veľmi dobrým tempom. Nám chvíľu trvalo na to dobré tempo reagovať, ale od 10. minúty to bol solídny vyrovnaný zápas. A nikto z nás to nevypustil, do poslednej chvíle sme bojovali, len škoda, že sme prehrali."

HC MUŠLA Topoľčany - MHA Martin 5:3 (1:3, 3:0, 1:0)

Góly: 16. Lušňák (Bereš), 22. Bečka (Benko, Ejem), 26. Bečka (Gergel), 28. Gergel (Benko, Bečka), 59. Bečka (Bereš, Ejem) - 8. Fujerík (Vybiral, Uram), 17. Barto (Paulíny, Babka), 20. Nauš (Stročka, Thomka). Rozhodcovia: Fridrich, Smrek - Šoltés, Jonák, vylúčení: 1:4 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 538 divákov

Topoľčany: Noskovič - Hruška, Pupák, Ejem, Kuboš, Bereš, Štefanka, Sedlák – Ružek, Janča, Lušňák – Benko, Bečka, Gergel – Piačka, Hurtaj, Matej – Pšenko, Kohút, Bajzík 

Martin: Bernát (28. Murín) - Pacalaj, Burzík, Ligas, Lavička, Jakubík, Bakala, Rešetár – Vybiral, Fujerík, Uram – Barto, Babka, Paulíny – Melcher, Markovič, Fafrák – Nauš, Thomka, Stročka

Hlasy po zápase

Ľubomír Hurtaj, asistent trénera Topoľčian: „Ťažký zápas a cenné tri body proti ťažkému súperovi. Po prvej tretine to nevyzeralo bohvieako, aj keď sme hru pri vyrovnávajúcom góle trochu vyrovnali, nakoľko tlak súpera bol enormný. Potom sme spravili dve chyby, z ktorých sme inkasovali góly. Druhá tretina bola jedna z najlepších v tejto sezóne. Bolo vidieť skvelý výkon brankára a obetavosť celého mužstva. Mali sme tam ešte nejaké šance, kde sme už mohli trošku odskočiť od súpera. A dnes skvelý výkon Bečkovho útoku. U nás maximálna spokojnosť."

Róbert Kalnický, asistent trénera Martina: „V prvom rade by som chcel pogratulovať súperovi k výhre, odohrali veľmi dobrý zápas a predčil nás hlavne v emóciách a nasadení. My sme odohrali asi najhorší zápas v sezóne a s kolegom sme sa zhodli, že takto nemôžme hrať. Musíme pokračovať v tom, čo sme hrali predtým, aby mužstvo išlo hore."

HK TAM Levice - HK ‘95 Považská Bystrica 8:2 (1:0, 2:1, 5:1)

Góly: 4. Telcov (P. Svitana, Slovák), 35. Králik (Stevens, Vaňo), 39. Králik (Meszároš, Alapuranen), 41. Alapuranen (Stevens, Kupka), 43. R. Svitana (Telcov, Ozimák), 44. Bartakovics (Slovák, Pánik), 55. Králik (Alapuranen, Kupka), 60. Gellen (R. Svitana, Ozimák) - 29. Urbánek (Belic, Zlocha), 56. Zlocha (Galimov, Kadyrov). Rozhodcovia: Laurr, Goga - Frimmel, Ďuraš, vylúčení: 4:8 na 2 min., navyše Sobotka 10 min.+DKZ za nešportové správanie sa, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0

Levice: Ovečka - Stevens, Meszároš, Pač, Pánik, Valent, Hlinka, Bajza, Gellen – P. Svitana, Slovák, Bartakovics – Králik, Kupka, Alapuranen – Sobotka, Chlepčok, Vaňo – Teltsov, R. Svitana, Ozimák 

P. Bystrica: Lamper (43. Vojvoda) - Omelka, Nahálka, Kadyrov, A. Zlocha, Nikmon, Ďurkech, Špánik, Kubala – Galimov, J. Zlocha, Urbánek – Belic, Ferenyi, Štefánik – Čurlej, Rojko, Tománek – Matoňák, Rufati, Rojko

HK Detva - HC Nové Zámky 0:5 (0:2, 0:1, 0:2)

Góly: 8. Korím (Molnár), 19. Waite (White, Paul),28. Šuranyi (Waite, Paul), 50. Czuczor, 59. Molnár (Štrauch). Rozhodovali: Korba, Žák – Drblík, Tvrdoň, vylúčení na 2 min: 7:7, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 255 divákov 

Detva: Gajan (50. Majerčík) - Jasečko, Zorvan, Myšiak, Sergienko, Štec, Bais, Gallo – Hajnik, Bormanis, Stahoň – Kalousek, Šechný, Jedliček – Novota, Zöld, Hudec – Dobiš, Križan, Hukel 

N. Zámky: Dubek - Šuranyi, Waite, Krchňavý, Korím, Vaverčák, Melicher, Brejčák, Mészáros – Paul, Kodhaj, White – Molnár, Šutý, Štrauch – Frankovič, Czuczor, Mráz – Novák, Barilla, Vítek

HC 19 Humenné - HK Žiar nad Hronom 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Góly: 7. Žitný (Novota, Cibák), 36. Toma (Žitný, Vrábeľ), 60. Sokoli (Toma) - 39. Suľovský (Hraško, Jakubík) Rozhodovali: Kalina, Bogdaň – Moravčík, Uličný. Strely: 22:16, vylúčení na 2 min: 2:4, navyše Pulščák (Humenné) 25 min za napadnutie hlavy alebo krku, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0

Humenné: Hurčík - Pulščák, Cibák, Pavúk, Jacko, Pišoja, Novota, Godžak, Zekucia – Sokoli, Toma, Borov – Žitný, Vrábeľ, Vaško – Shakhvorostov, Linet, Ragan – Kurovskyi, Krajňák, Synák 

Žiar nad Hronom: Brezáni - Dosek, Hraško, Zubák, Fecko, Čulík, Šimon – Suľovský, Jakubík, Kylnar – Magdolen, Babeliak, Stupka – Rajnoha, Brumerčík, Rajčan – Baláži 

HC BIT markets TEBS Bratislava - TSS GROUP Dubnica 3:5 (1:2, 2:2, 0:1)

Góly: 7. Černák (Jendek, Buc), 23. Géci (Dej, Karaffa), 35. Petráš (Fabuš, Botlo) - 4. Beňačka (Pangelov-Juldašev, Nahalka), 17. Kremnický (Tybor, Pangelov-Juldašev), 36. Tybor (Semeňák), 39. Tybor (Lachkovič), 60. Sabadka (Vaňo, Tybor). Rozhodcovia: Rojík, Valo - Junek, Mižík), vylúčení: 1:0 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 85 divákov

TEBS: Borák - Fabuš, Luža, Knižka, Hauser, Fatul, Černák, Kršák, Innanmaa – Bodnár, Preisinger, Hamráček – Mikulec, Dej, Včelka – Géci, Buc, Jendek – Botlo, Petráš, Karaffa 

Dubnica: Kukučka - Kremnický, Pangelov, Nahalka, Babrusev, Szabo, Semaňák – Tybor, Švec, Lachkovič – Feranec, Kalis, Pobežal – Balko, Vaňo, Sabadka – Bořuta, Beňačka, Janík

Tabuľka Tipos SHL

Slovenská hokejová liga

