Levice aj Skalica pokračujú v dominantných výkonoch. Humenné takmer vyhrali dvojciferným rozdielom

Hokejisti Levíc si aj po 25. kole Tipos SHL udržali na čele tabuľky štvorbodový náskok pred Skalicou.
Levičania si v nedeľu poradili doma s Trnavou 7:3 a natiahli sériu víťazstiev na päť zápasov. Záhoráci deklasovali Nové Zámky 7:0 a dosiahli už siedmy triumf v rade.
O ďalší bod zaostáva dvojica Humenné a Žiar nad Hronom. Humenčania nedali šancu Dubnici, ktorú rozdrvili 9:4.
Žiar uspel v Detve tesne 3:2. Najvyrovnanejší zápas sa hral v Martine, kde domáci MHA zdolal TEBS Bratislava 4:3 až po predĺžení.
TIPOS SHL - 25. kolo
HK Skalica – HC Nové Zámky 7:0 (1:0, 4:0, 2:0)
Góly: 7. Nemec (Obdržálek, Jurík), 27. Sačkov (Kubíček, Kuba), 32. Obdržálek (Jurík, Nemec), 36. Nemec (Obdržálek, Frídel), 38. Obdržálek (Jurík, Kubíček), 45. Búlik (Kuba, Škápik), 50. Búlik (Jurík, Nemec). Rozhodcovia: Vido, Staňo – Mižík, Lepieš, vylúčení: 5:3 na 2 min., navyše Nemec 5+DKZ za bitku - Krchňavý 5+DKZ za bitku, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0.
HC MUŠLA Topoľčany – HK 95 Považská Bystrica 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Góly: 2. Matej, 35. Gergel (Bečka, Ožvald), 37. Piačka (Hurtaj, Bereš), 60. Piačka (Šišovský) – 12. Belic (Rufati, Židek). Rozhodcovia: Valach, Adamec – Ševčík, Drblík, vylúčení: 6:3 na 2 min., presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 486 divákov.
HC 19 Humenné – TSS GROUP Dubnica 9:4 (4:2, 2:2, 3:0)
Góly: 8. Novota (Zekucia, Vrábeľ), 15. Synák (Sokoli, Linet), 18. Linet (Synák), 19. Ragan (Krajňák, Zekucia), 27. Borov (Krajňák), 39. Žitný (Pavúk, Vaško), 41. Cibák (Vaško, Vrábeľ), 54. Vaško (Vrábeľ, Jacko), 57. Toma (Vrábeľ, Žitný) – 5. Pobežal (Ďuriš, Lachkovič), 10. Švec (Beňačka, Pangelov), 28. Nahálka (Švec), 32. Ružek (Maruna, Bořuta). Rozhodcovia: Bogdaň, Kalina – Janiga, Tvrdoň, vylúčení: 3:4 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0.
HK DOXXbet Detva – HK Žiar nad Hronom 2:3 (1:1, 0:0, 1:2)
Góly: 6. Križan (Jedliček), 44. Bormanis – 16. Magdolen (Stupka, Hraško), 42. Zubák, 53. Babeliak (Magdolen, Stupka). Rozhodcovia: Hlinka, Čahoj – Rehák, Nosek, vylúčení: 7:5 na 2 min., navyše Nauš (Detva) 10 min za nešportové správanie sa, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 248 divákov.
HK TAM Levice – HK Gladiators Trnava 7:3 (2:1, 2:1, 3:1)
Góly: 3. Ozimák (Král, Vaňo), 20. Alapuranen (Králik), 23. Bartakovics (Slovák, Telcov), 28. Rais (Slovák), 48. Rais (Bartakovics, Slovák), 53. Stevens (Alapuranen), 57. Sobotka (Král, Vaňo) – 17. Kadyrov (Haščič), 31. Mamonov (Haščič), 41. Holovič (Kadyrov, Jurák). Rozhodcovia: Fridrich, Magušin – Jonák, Haringa, vylúčení: 1:4 na 2 min., presilovky: 2:0 , oslabenia: 0:0.
MHA Martin – HC BIT markets TEBS Bratislava 4:3 pp (0:1, 2:1, 1:1 - 1:0)
Góly: 30. Pacalaj (Fafrák, Barto), 38. Paulíny (Burzík), 45. Burzík (Babka), 62. Jakubík (Uram) – 17. Kršák (Luža, Mikulec), 21. Jakubík (Bodnár, Zahradník), 49. Včelka. Rozhodcovia: Korba, Smrek – Riš, Moravčík, vylúčení: 3:5 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 1225 divákov.