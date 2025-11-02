Gólové hody nepriali lídrovi z Levíc. Konkurenti sa dotiahli, uspeli aj Nové Zámky

BRATISLAVA. Líder Tipos Slovenskej hokejovej ligy HK Tam Levice ukončil v 16. kole svoju víťaznú sériu, keď prehral na ľade Žiaru nad Hronom 4:6.
Konkurenti využili jeho zaváhanie, Humenné si poradilo so Skalicou 6:4 a Martin uspel nad Považskou Bystricou tiež 6:4.
Nové Zámky dokázali po dvoch prehrách za sebou naplno bodovať, nad Topoľčanmi triumfovali 8:4.
Tipos SHL - 16. kolo
HC Nové Zámky - HC MUŠLA Topoľčany 8:4 (2:1, 3:2, 3:1)
Góly: 4. Hazala (Olson, Čajkovič), 12. Molnár (Korím, Čajkovič), 28. White (Paul, Czuczor), 31. White (Paul, Šuty), 35. Štrauch (Čajkovič, Molnár), 43. Čajkovič (Štrauch, Korím), 59. Kodhaj, 60. Šutý (Molnár) – 7. Hečko (Bajzík, Hurtaj), 34. Lušňák (Matej), 40. Ožvald (Lušňák), 55. Pupák (Bečka, Lušňák).
Rozhodcovia: Adamec, Rojík – Haringa, Hanko, vylúčení: 6:7 na 2 min., presilovky: 4:1, oslabenia: 1:1, 386 divákov.
Nové Zámky: Dubek – Olson, Kalman, Korím, Čajkovič, Šuranyi, Vaverčák, Kohút – White, Czuczor, Paul – Štrauch, Šutý, Molnár – Šuty, Ďuriš, Kodhaj – Hazala, Sulík, Barilla
Topoľčany: Borák (35. Noskovič) – Sedlák, Pupák, Benko, Štefanka, Ejem, Sabo, Candrák – Lušňák, Bečka, Ožvald – Šišovský, Hurtaj, Piačka – Gergel, Janča, Matej – Bajzík, Hečko
HC 19 Humenné - HK Skalica 6:4 (0:1, 1:1, 5:2)
Góly: 37. Vaško (Toma, Pavúk), 44. Železkov (Pavúk, Šachvorostov), 45. Toma (Vs. Kurovskij, Sokoli), 53. Linet, 54. Zekucia (Žhelezkov), 57. Vaško (Žitný, Toma) – 20. Búlik (Jurák, Špirko), 34. Nemec (Jurík, Obdržálek), 42. Podolinský (Búlik), 59. Janík (Kuba, Jurák)
Rozhodcovia: Korba, Smrek - Uličný, Riš, vylúčení: 4:2 na 2 min., presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0.
Humenné: Lackovič – Cibák, Zekucia, Pavúk, Jacko, Pulščák, Urban, Vl. Kurovskij – Žitný, Toma, Vaško – Šachvorostov, Železkov, Borov – Ragan, Linet, Vs. Kurovskij – Sokoli, Frič, Synák
Skalica: Pončák – Filip, Kubíček, Janík, Polák, Škápik, Frídel, Hudec, Dudáš – Jurík, Nemec, Obdržálek – Kuba, Špirko, Jurák – Podolinský, Búlik, Sachkov – Duban, Fungáč, Šátek
HK Žiar nad Hronom - HK TAM Levice 6:4 (2:2, 3:2, 1:0)
Góly: 3. Zubák, 16. Uski (Jakúbek, Dosek), 28. Kylnar (Suľovský, Sládok), 33. Hraško (Brumerčík, Rajčan), 37. Hraško (Jakúbek, Mikula), 57. Magdolen (Jakúbek, Mikula) – 9. Rais (Bartakovics, Slovák), 18. Vaňo (Kupka, Sobotka), 24. Rais (Bartakovics, Slovák), 26. Chlepčok (Slovák, Bartakovics)
Rozhodcovia: Valach, Lauff - Beniač, Moravčík, vylúčení: 5:6 na 2 min., navyše Zubák - Bajza, Rais obaja 2+10 min za nešportové správanie, presilovky: 3:3, oslabenia: 0:0, 1308 divákov.
Žiar nad Hronom: Trenčan – Hraško, Dosek, Sládok, Zubák, Kuboš, Fecko, Rajnoha – Ďaloga, Uski, Mikula – Stupka, Babeliak, Magdolen – Jakúbek, Kylnár, Suľovský – Rajčan, Brumerčík, Čulík, Lopušan
Levice: Maťovčík – Pánik, Rais, Valent, Pač, Meszároš, Bajza, Carlson, Hlinka – Chlepčok, Slovák, Alapuranen – Králik, Svitana, Bartakovics – Vaňo, Král, Sobotka – Gellen, Kupka, Ozimák
HK ‘95 Považská Bystrica - MHA Martin 4:6 (0:1, 1:1, 3:4)
Góly: 26. Urbánek (J. Zlocha, Omelka), 43. J. Zlocha (Nahálka, Urbánek), 46. Urbánek (Nahálka, Omelka), 57. J. Zlocha (Ďurkech, Beták) – 18. Paulíny (Fafrák, Ligas), 35. Paulíny (Pacalaj), 47. Melcher (Vybiral, Bakala), 49. Paulíny (Gracák, Fafrák), 59. Vybiral (Fafrák, Barto), 60. Fafrák (Barto, Paulíny)
Rozhodcovia: Valo, Bachúrik - Junek, Tvrdoň, vylúčení: 2:6 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:1, 689 divákov.
Považská Bystrica: Kaľavský – Omelka, Nahálka, L. Ďurkech, A. Zlocha, J. Ďurkech, Rajnoha, Putala, Nikmon – Rehák, J. Zlocha, Urbánek – Tománek, Ferenyi, Beták – Zemko, Rufati, Kubala – P. Ligas, Rojko, Belic
Martin: Bernát – Pacalaj, Burzík, Gracák, Jakubík, B. Ligas, Bakala, Poláček, Štípala – Paulíny, Barto, Fafrák – Vybiral, Fujerík, Melcher – Rešetár, Babka, Siakeľ – Pekarčík, Fúčela, Tomaník