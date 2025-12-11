Český talent opúšťa domácu súťaž. Podpísal nováčikovský kontrakt v NHL, zúčastní sa aj MS U20

Hokejový útočník Vojtěch Čihař opúšťa extraligové Karlove Vary.
Osemnásťročný český talent, ktorý sa na prelome roka predstaví s juniorskou reprezentáciou na majstrovstvách sveta v USA, podpísal trojročný nováčikovský kontrakt s Los Angeles Kings s priemerným ročným príjmom 975.000 dolárov (20,3 milióna korún).
Vedenie kalifornského klubu si ho vybralo z tohtoročného draftu NHL z 59. miesta. Kings o podpise zmluvy informovali na webe.
Chomutovský rodák Čihař debutoval v domácej najvyššej súťaži už v sezóne 2023/24, keď nastúpil do šiestich stretnutí.
V tomto ročníku odohral 27 zápasov a zaznamenal štyri góly a rovnaký počet asistencií. Celkovo má v A-tíme Karlových Varov na konte vrátane vyraďovacích bojov 84 odohraných stretnutí a 18 bodov (8 + 10).
"Vojtovi patrí obrovská gratulácia. Za posledné tri roky urobil ohromný športový posun, podpis zmluvy je len zaslúženým dôsledkom kontinuálneho rastu a schopnosti presadiť sa v dospelom hokeji.
Veríme a fandíme mu, aby za morom nadviazal na svoje výkony a naďalej rozvíjal svoj potenciál, "uviedol športový riaditeľ karlovarského klubu Jiří Kalous.
Vo štvrtok ráno odletel Čihař s európskou časťou juniorského výberu do zámoria na svetový šampionát, kde budú Česi obhajovať vlaňajší bronz. V tíme bol aj vlani.
Po šampionáte by sa mal presunúť do juniorskej WHL a obliekať dres klubu Kelowna Rockets.
"S vedením Los Angeles sme boli v úzkom kontakte už od leta a všetky kroky spoločne konzultovali. Podpis nováčikovského kontraktu je pre Vojtu odmenou za jeho dlhodobú poctivú prácu a profesionálny prístup.
Všetko sa podarilo dotiahnuť v relatívne krátkom čase, takže sa teraz Vojta môže naplno sústrediť na národný tím, "povedal serveru hokej.cz David Hamal z agentúry Global Management Group, ktorá hráčov zastupuje.