VIDEO: Nemec má prvý bod v sezóne. S Tatarom asistovali na gól

NEW YORK. Seamus Casey je v AHL, čo znamená, že sa Šimonovi Nemcovi ujde viac priestoru v presilovkách New Jersey Devils.

Nastupovanie v početných výhodách vždy znamená aj vyššiu šancu na body. Slovenský bek nemal až do utorňajšej noci ani jeden, no už to prelomil.

Pri prestrelke medzi New Jersey a Tampou Bay po prvý raz bodoval. Pripísal si sekundárnu asistenciu na gól Tima Meiera, ktorému prihrával Tomáš Tatar.

VIDEO: Asistencie Tatara a Nemca pri góle Meiera