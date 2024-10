VIDEO: Dostál podal hrdinský výkon, Colorado vyhralo prvýkrát v sezóne

NEW YORK. Málokedy sa stáva, že je brankár so štyrmi inkasovanými gólmi medzi hviezdami zápasu. Lukáš Dostál to dokázal napriek tomu, že nevychytal víťazstvo.

Anaheimu však zaistil aspoň bod. Chytil 45 zo 49 striel Colorada pri prehre 3:4 po predĺžení.

Tá znamenala prvú výhru Avalanche v sezóne. Colorado sa jej dočkalo v piatom zápase, gólmi sa o ňu postarali Mittelstadt, dvojgólový Colton a MacKinnon.