Levice si upevnili si post lídra tabuľky. Defenzíva nepustila Skalicu k ničomu

BRATISLAVA. Hokejisti Levíc zdolali Skalicu 4:0 v utorňajšom stretnutí 19. kola TIPOS SHL. Na čele priebežnej tabuľky majú náskok 6 bodov pred druhým Martinom, ktorý odohral o zápas menej.
Z uplynulých desiatich zápasov zvíťazili až v deviatich, pripísali si tretie víťazstvo za sebou a na domácom ľade ťahajú 5-zápasovú víťaznú šnúru.
Dvakrát skóroval Timur Král a tromi asistenciami sa blysol René Svitana.
Dubnica zdolala 4:3 po samostatných nájazdoch v Trnave domácich „gladiátorov“, za ktorými je v tabuľke už len JOJ Šport Slovensko 18.
TIPOS SHL - 19. kolo:
HK TAM Levice - HK Skalica 4:0 (3:0, 0:0, 1:0)
Góly: 7. Ozimák (Teltsov, R. Svitana), 10. Král (Sobotka), 13. Král (R. Svitana, Bartakovics), Teltsov (R. Svitana)
Rozhodcovia: Adamec, Vido - Šramaty, Rehák. Strely: 31:32, vylúčení: 6:3 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, diváci: 614
Levice: Maťovčík - Pánik, Stevens, Valent, Pač, Meszároš, Hlinka, Bajza - R. Vaňo, Slovák, Alapuranen - Králik, kupka, Bartakovics - Gellen, Král, Sobotka - Teltsov, R. Svitana, Ozimák
Skalica: Lietava - Kubíček, Filip, Frídel, Škápik, Novajovský, J. Hudec, Urban - Obdržálek, R. Nemec, Jurík - Sačkov, Špirko, Kuba - Šátek, Búlik, Podolinský - Barcík, Duban, Fungáč - L. Dudáš
HK Gladiators Trnava - TSS GROUP Dubnica 3:4 po s. n. (0:0, 1:2, 2:1 - 0:0, 0:1)
Góly: 39. Šiškov (Antonov, Haščič), 41. Múčka (Bottán, Antonov), 52. Svitek (Hanula, Šiškov) - 34. Maruna (Legalin, Chatrnúch), 36. Ďuriš (Hovorka, Pangelov-Juldašev), 46. Feranec (Hovorka, Maruna), rozh. sam. nájazd Legalin
Rozhodcovia: Magušin, Valo - Lepieš, Junek. Strely: 46:41, vylúčení: 5:4 na 2 min., presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 225 divákov
Trnava: Hollý - Šiškov, Haborák, Bottán, Kadyrov, Scheuer, Fajnor - Jurák, Mamonov, Surový - Antonov, Haščič, Múčka - Svitek, Klapica, Hanula - Achberger, Béreš, Michajlov - Fügersy
Dubnica: Kukučka - Pangelov-Juldašev, Hovorka, Chatrnúch, Nahalka, Jaroška, Szabo, Beráts - Legalin, Švec, Tybor - M. Pobežal, Ďuriš, Balko - Sabadka, Maruna, Feranec - Ružek, D. Vaňo, Janík
Hlasy po zápase
Roman Kukumberg, hlavný tréner HK Gladiators Trnava: „Jeden bod je málo. Chceli sme lepší vstup do zápasu, chýbal nám pohyb. Hýbať sme sa začali až za stavu 0:2. Keby sme takto hrali od začiatku, verím, že by sme bodovali naplno. Máme však aspoň bod a musíme ísť ďalej. Robili sme zbytočné fauly, v oslabeniach sme zostávali na ľade príliš dlho, aj keď sa dalo vystriedať. Z toho potom plynuli chyby, neskoré dostupovanie a úplne zbytočné dva góly. Tak ako boli zbytočné tie fauly, boli zbytočné aj tie góly.“
Roman Stantien, hlavný tréner TSS GROUP Dubnica: „Bol to vyrovnaný zápas. Myslím si, že sme mali viac z hry, ale nevyužívali sme šance, čo napokon viedlo až k predĺženiu. V predĺžení aj v samostatných nájazdoch sa potom prejavila skúsenosť starších, skúsenejších hráčov, ktorí svoje príležitosti premenili. Presilovky nám konečne vyšli, v posledných zápasoch sme s nimi mali veľký problém. Dnes sme ich však dokázali premeniť a myslím si, že môžeme byť spokojní. K úplnej spokojnosti ešte niečo chýba, ale s dnešným výkonom sme spokojní.“