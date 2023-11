Dosiahol hetrik Gordieho Howea. Český obranca pomohol Anaheimu vytvoriť rekord

NEW YORK. Hokejisti Anaheimu sa stali prvým tímom v histórii NHL, ktorý v prvých 15 zápasoch vyhral šesťkrát duel, v ktorom rozhodol o víťazstve až v tretej časti.

"Opäť sme ukázali našu odolnosť. Nehrali sme svoj najlepší zápas, ale vedeli sme, že máme šancu vyhrať. Myslím si, že to je tento rok trend. Vieme, že máme veľkú kvalitu v tíme a dokážeme uspieť, aj keď prehrávame, " uviedol obranca hostí Urho Vaakanainen podľa nhl.com.

Doplnil ho Gudas, ktorý okrem gólu pridal aj asistenciu, pobil sa s Jeremym Lauzonom a dosiahol tak hetrik Gordieho Howea.

"Je to skvelý pocit pre tím, že sme sa dokázali vrátiť do zápasu a vyhrať. Musíme sa však snažiť v ďalších zápasoch dostať do vedenia a budeme ešte efektívnejším tímom," povedal český obranca.