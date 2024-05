Slováci prvýkrát trénovali v Prahe, strata Pospíšila mrzí. Hrivík potvrdil, že bude hrať

"Bolo to veľmi príjemné. Očakávali sme, že by sme autobusom mohli zapadnúť v zápche, preto bol vlak najlepšia voľba," uviedol asistent trénera Peter Frühauf.

"Nemalo by to byť niečo, čo by ohrozilo jeho kariéru, no na tomto turnaji nám už nepomôže. Je nám to ľúto, pretože bol dôležitý faktor v našom tíme a práve na súpera ako Kanada by mohol platiť. Nevadí, máme tu ďalších 13 skvelých útočníkov, ktorí sú pripravení zastúpiť ho a popasovať sa o semifinále," poznamenal Frühauf.