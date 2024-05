Šimon Nemec pred Kanadou: Verím v zázrak. Už nie je čas na výhovorky

Slováci zavítali do metropoly Česka pripravení. Na utorkovú prehru zabudli a sústredia sa iba na to, aby vo štvrtok prekvapili svet.

Už som tu raz hral. Je to pekná aréna. Budeme tu hrať NHL, veľmi sa na to teším, príde sa pozrieť veľmi veľa ľudí.

To isté, čo od Ameriky. Myslím si, že ten štýl nám vyhovuje a keď budeme hrať svoju hru, tak ich budeme trápiť do konca. Verím v zázrak. Budete mať výhodu, že môžete len prekvapiť? Áno, už na nás nebude taký tlak. Mali sme postúpiť do štvrťfinále a teraz si to ideme len užiť. Tomáš Tatar varoval, aby ste sa pred takým publikom nezbláznili. Párkrát sme sa už zbláznili a nevyšlo nám to. Aj minulý zápas bol ponaučenie, za stavu 0:2 sme sa zbláznili a skončilo to debaklom. Vieme, čo máme hrať a verím, že sa to podarí. Myslím si, že sme dobre nastavení.

Budete bojovať aj za Martina Pospíšila, ktorý sa nešťastne zranil a už vám nepomôže? Má veľkú smolu. Keď hrá svoj výborný hokej, vždy sa mu niečo stane. Ale verím, že stihne novú sezónu, že príde pripravený a že v NHL ukáže, čo je v ňom.

Šimon Nemec pred zápasom Slovensko - USA v skupine B na MS v hokeji 2024. (Autor: Palo Gašpar / Sportnet)

Beriete štvrťfinále ako takú pomstu Bedardovi? Vôbec. Nebudeme to tak brať. Je mi jedno, kto hrá za nich, my sa na to nesústredíme. Majú veľa kvalitných hráčov ako aj my. Na našej strane je výhoda, že sme outsider. Bude to vaše tretie štvrťfinále na seniorských MS, dá sa z predošlých dvoch prehier vziať ponaučenie? Ako sa hovorí, do tretice všetko dobré. Dá sa toho veľa zlepšiť. Prvý rok sme sa držali s Američanmi len chvíľu, ale veľa šancí sme nemali. Potom sme s Fínskom vyhrávali 2:0 po prvej tretine a napokon z toho bola smolná prehra. Myslím si, že sme sa poučili a sme pripravení.

Stretli ste sa už so spoluhráčom z New Jersey Dawsonom Mercerom? To ešte nie. Nie sme spolu veľmi v kontakte. Uvidíme, či sa stretneme na hoteli. Ak nie, aspoň sa pozdravíme po zápase. Avšak nesústredím sa na to, že tam hrá. Aká bola cesta vlakom do Prahy? Je to oveľa lepšie, ako sa toľkí tlačiť v jednom autobuse. Rýchlo to zbehlo, trocha sme si pospali a sme tu pripravení. Kedy ste naposledy cestovali vlakom? Do New Yorku som chodil každý deň vlakom. Keď sme chodievali na výlety, zistil som, že je to takto lepšie. V Amerike takto cestujem často.

