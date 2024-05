Hudec: Nezávidím Slafkovskému tlak. Generácia úspešných hráčov sa stále iba tvorí

Bol tam s nimi Marko Daňo. On je možno ten typ, ktorý sa nebojí ísť do súbojov. V klube mal však inú pozíciu. Aké majú tréneri plány, to neviem.

Mne sa páčilo, že o nič nešlo, ale Martin šiel do súboja naplno a chcel hrať. Bohužiaľ, nešťastne padol a zranil sa. Aj to bol jeden z dôvodov toho, že mužstvo potom upadlo. Martin bol strojcom energie a emócie, ktorá v zápase bola. To sa potom vytratilo a zápas už vyzeral, tak ako vyzeral.

Juraj Slafkovský sa nepresadil ani v siedmom zápase a občas vyzerá frustrovane. Ako na vás pôsobí?

Je na ňom vidieť, že ho to štve. Možno je to i vekom. Niekedy mám pocit, že hľadá ideálnu nahrávku a bolo by lepšie, ak by to dal priamo na bránu. Ak by mu to tam padlo, tak by sa to celé zmenilo a myšlienky v hlave by sa mu prevrátili. Veľakrát to tak je.

Nám sa to síce ľahko hovorí ako divákom. Možno sa však Juraj šetrí na štvrťfinále. To by bolo najpozitívnejšie.