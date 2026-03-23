Slafkovského ostrihal Caufield. Výsledok? Jeden mal najproduktívnejší zápas, druhý hetrik

Juraj Slafkovský počas svojej kariéry v NHL odohral 269 zápasov.
V 143 z nich nebodoval, 89-krát získal jeden bod, 29-krát dva body a sedemkrát bodoval až trikrát. Po uplynulom týždni má na konte už aj štvorbodový duel.
Ostrihal sa na krátko a odohral najproduktívnejší zápas svojej kariéry.
„Myslím si, že do konca sezóny si ich nechám takto,“ reagoval po zápase na otázku o svojich vlasoch.
Vysvetlil aj, ako k tomu došlo: „Zobudil som sa a išiel som k môjmu barberovi Coleovi.“
Práve vo chvíli, keď o tom rozprával, prešiel okolo neho Caufield, čo vyvolalo smiech Slafkovského aj novinárov.
Na úsmev mali dôvod obaja. Slafkovský mal prvýkrát štyri body, Caufield si pripísal hetrik a k nemu aj dve asistencie.
V zozname top 5 Slovákov počas uplynulého týždňa je okrem Juraja Slafkovského trojica mladých hokejistov z AHL – Jozef Viliam Kmec, Martin Chromiak a Filip Mešár a aj Miloš Kelemen z českej ligy.
Juraj Slafkovský
Štyri body Slafkovský získal v noci zo soboty na nedeľu za dva góly a dve asistencie proti New Yorku Islanders pri výhre 7:3.
Dominantný bol prvý útok, kde nastupuje trojička Caufield – Suzuki – Slafkovský. Pri siedmich góloch mužstva nazbieral až 13 bodov.
„Užívame si to, že hráme spolu. Máme dobrú chémiu a vieme, kde sa kto na ľade nachádza. Vieme čítať hru toho druhého. Malo by však byť jedno, s kým hrám. Takto by to malo vyzerať stále,“ hovoril Slafkovský.
Výhra Montrealu prišla po troch prehrách a jednej výhre v predĺžení.
„Bolo to veľké. Hlavne po minulom týždni, keď sme stratili nejaké body. Potrebovali sme sa vrátiť na víťaznú vlnu a toto je dobrý začiatok. Teraz potrebujeme pokračovať v získavaní bodov a vyhrávaní zápasov,“ dodal krídelník, ktorý budúci týždeň oslávi 22. narodeniny.
Slovenský útočník bodoval už v šiestich zápasoch v rade. Počas uplynulého týždňa mal aj asistenciu proti Bostonu a gól proti Detroitu.
Zažíva svoju najlepšiu sezónu a prekonal už hranicu 60 bodov. Za posledných desať rokov je to len druhá 60-bodová sezóna v podaní Slováka. V ročníku 2019/20 to tiež v Montreale dokázal Tomáš Tatar.
„Keď som sem prišiel, bol som na ľade trochu stratený, nevedel som, kde sa pohybovať. Pracoval som však veľa s našimi trénermi,“ vysvetľoval svoj progres Slafkovský.
„Snažím sa hľadať si priestor a byť tam, kde mám. Máme skvelých hráčov, ktorí vedia dobre prihrávať. Snažím sa preto uvoľniť a potom len vystreliť.“
S novým strihom mu to išlo dobre. Ako sa teraz môže odvďačiť svojmu barberovi Coleovi Caufieldovi? Jednoducho. Bude mu chcieť pomôcť dosiahnuť míľnik 50 strelených gólov. Momentálne ich má 43.
„Na sto percent. Urobíme všetko preto, aby sme mu to pomohli dosiahnuť. Bola by to veľká vec. Som pripravený prihrať mu, vždy keď ho uvidím neobsadeného,“ povedal na adresu svojho spoluhráča Slafkovský.
Jozef Viliam Kmec
Jozef Viliam Kmec čakal na svoj prvý gól v AHL až 54 zápasov. Mladý obranca sa presadil 15. marca. Na druhý zásah čakal oveľa kratšie – prišiel už o štyri dni a o dva zápasy neskôr.
„Cítim sa dobre, hrám v prvej obrannej dvojici, a to mi pomáha získavať viac sebavedomia. Chcem hrať dobre defenzívne a potom z toho budovať aj smerom do ofenzívy,“ povedal Kmec.
„Je to oveľa lepšie ako na začiatku sezóny.“
Bek pomohol Hendersonu Silver Knights presným zásahom k výhre 8:3 na ľade Calgary Wranglers.
VIDEO: Gól Jozefa Viliama Kmeca na ľade Calgary
Farmárske mužstvo Vegas odohralo počas uplynulého týždňa štyri zápasy. V každom z nich padalo veľa gólov. V Calgary vyhrali 6:5 a 8:3 a potom prehrali s Texasom 3:6 a následne nad nimi vyhrali 7:2.
Slovenský obranca mal na tejto výhre veľký podiel. Pripísal si dve asistencie a keď bol na ľade, jeho tímu sa darilo. Pri absencii ďalších hráčov dostal väčšiu rolu a pripísal si až šesť plusových bodov.
„Nejakí chalani dostali príležitosť a chopili sa jej. On je jedným z nich,“ hovoril tréner Ryan Craig. „Ukázal, že dokáže odohrať aj veľa minút a jeho hra sa zlepšila.“
V aktuálnej sezóne má Kmec na konte 12 bodov (2+10) v 55 dueloch.
Martin Chromiak
Martin Chromiak je najproduktívnejším Slovákom v AHL. Po 61 zápasoch má na konte 46 bodov.
Tri z nich zaznamenal počas uplynulého týždňa. Najprv Ontariu pomohol k výhre nad Abbotsfordom asistenciou, potom k výhre nad Iowou gólom aj asistenciou a stal sa prvou hviezdou zápasu.
Pri góle ukázal svoju šikovnosť a trpezlivosť. Súperovmu obrancovi vypichol prihrávku, dostal sa k brankárovi, ktorého oklamal pohybom, obišiel ho a puk dostal do brány.
„Martin Chromiak zobliekol Williama Rousseaua,“ kričal komentátor.
VIDEO: Gól Martina Chromiaka na ľade Iowa Wild
Filip Mešár
Laval Rocket počas uplynulého týždňa vyhral oba svoje zápasy. Najprv 5:1 nad Wilkes-Barre a potom 4:1 nad Springfieldom.
V druhom zápase mal gól aj asistenciu Filip Mešár a vyhlásili ho za prvú hviezdu stretnutia.
VIDEO: Gól Filipa Mešára proti Springfieldu
V drese Springfieldu nastúpil Juraj Pekarčík, ktorý mal bilanciu 1+1 zase v ďalšom zápase na ľade Belleville.
Mešár v aktuálnom ročníku zaknihoval 26 bodov (9+17) v 63 zápasoch. Laval vedie Severnú divíziu a zaistil si už účasť v play-off.
Miloš Kelemen
V Česku podobne ako v ďalších európskych ligách prebiehajú vyraďovacie boje. Viacerým Slovákom však už skončila sezóna.
Vo štvrťfinále sú na tom najlepšie Pardubice, ktoré si už dnes (pondelok, 23.3.) môžu zaistiť postup do semifinále. Nad Kometou Brno vedú v sérii už 3:0 po výhrach 5:1, 8:4 a 4:2.
Podiel na tom má aj Miloš Kelemen. Slovenský útočník mal na konte dva góly a asistenciu.
Všetky jeho body prišli v presilových hrách, kde sa pohybuje v predbránkovom priestore. Vytvára si tam priestor na dorážky, ale aj na príležitosti pre spoluhráčov. V aktuálnej sérii je v tom veľmi efektívny.
VIDEO: Zostrih prvého zápasu série Pardubice – Kometa Brno
V pardubickom drese sa darí aj obrancovi Petrovi Čerešňákovi, ktorý si v prvom zápase série pripísal tri asistencie.