Tatar ešte nemá zmluvu? Nechápem, hovorí expert a žartuje

Expert okrem objektívnych príčin ponúkol aj konšpiráciu, podľa ktorej sa 32-ročný krídelník už dávnejšie dohodol na zmluve s klubom New York Islanders. Generálny manažér Lou Lamoriello je totiž známy podobnými krokmi. "Nedáva zmysel, že tak krátko pred začiatkom tréningových kempov je stále bez zmluvy. Je veľmi efektívny krídelník do druhého či tretieho útoku a má za sebou 20-gólovú sezónu. Jediné vysvetlenie je také, že sa tu hrajú nejaké hry - napríklad že Lamoriello s ním podpísal kontrakt už v júli a stále to neoznámil. Taký Lou proste je," zažartoval Stephens, ktorý sa potom vážne vyjadril k Tatarovej situácii.

"Mal by mať veľa záujemcov, ktorým by pomohol zvýšiť kvalitu v prvých troch útokoch. Zišiel by sa tímom Pittsburgh Penguins, Buffalo Sabres či Winnipeg Jets, v ktorých by doplnil ofenzívu popri hviezdach.

Záleží to však na jeho požadovanom plate, čo je zrejme rozhodujúci faktor. Tatar chce ešte raz poriadne zarobiť, kým dosiahne vek 35 rokov. Nie je však v ideálnej vyjednávacej pozícii, lebo prípravné obdobie sa blíži."

Tridsaťdvaročný veterán odohral v NHL už 783 stretnutí a skúseností má na rozdávanie. Okrem toho je stále platným hráčom. V poslednej sezóne zaknihoval 48 (20+28) bodov v 82 zápasoch.

V profilige doteraz pôsobil v štyroch destináciách. Začínal v Detroite, ktorý ho draftoval v roku 2009. Neskôr hrával za Vegas, Montreal a naposledy za New Jersey.

Tatar patrí k najlepším zostávajúcim voľným hráčom na trhu a rovnako aj k tým, ktorí vlani zarábali najviac. Rovnako bez zmluvy je zatiaľ aj jeho krajan Jaroslav Halák či hviezdny Američan Patrick Kane.