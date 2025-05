Sýkora rozhodol o svojej budúcnosti. Nasledujúcu sezónu odohrá v nemeckej DEL

Sýkora prestúpil do Drážďan v januári 2024 z mužstva Kassel Huskies. Doteraz odohral za Eislöwen 72 zápasov, v ktorých strelil 22 gólov a pridal 16 asistencií.

„Veľmi sa teším na ďalší rok s Eislöwen. Minulá sezóna bola veľmi náročná. Mentálne to bola najťažšia sezóna mojej kariéry, no zvládli sme to a teraz hráme v DEL.