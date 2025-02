Päťgólová smršť Skalice v poslednej tretine, Levice vyprevadili bratislavský tím 9 gólmi

BRATISLAVA. Hokejisti Prešova zdolali v 39. kole Tipos SHL Topoľčany 4:1. Prešovčania majú na čele komfortný 18 bodový náskok. V drese lídra sa dvakrát gólovo presadil Kristián Horvát.

Topoľčany sú po troch prehrách v sérii na šiestej priečke, ktorá by im ešte zaručila priamy postup do play off.