Čo sa stalo po druhom góle? Podviedli sme samých seba, hovorí tréner

Do konca tretiny inkasovali ešte dvakrát a v hororovej tretej časti hry, v ktorej do hry zasiahol aj náhradný brankár Eliaš, im Američania nasúkali päť gólov.

Vedeli sme, že Američania sú najrýchlejší tím, ktorý robí najrýchlejšie protiútoky a my sme zle dokorčuľovali, zle vyriešili situácie a to nás zlomilo,” zhodnotil situáciu Ivan Feneš.

Pre Feneša je to signál

“Ťažko sa to hodnotí. V prvých dvoch tretinách sme boli dobrým tímom. Ale potom od nejakej 38. minúty sa to zlomilo a prestali sme všetci hrať. Nemalo to energiu, nemalo to emóciu, to, čo sme mali predtým,” povedal kapitán Adam Sýkora.