Pri všetkej úcte k súperovi, mali sme potvrdiť rolu favorita, hneval sa Růžička

"Lepší výsledok nás stála druhá tretina, keď súper odskočil na dva góly a bolo ťažké to doťahovať," zhodnotil strelec vyrovnávajúceho gólu Lukáš Handlovský.

"V druhej sa prejavila kvalita súpera. Góly ale padali po našich chybách. Výsledok sa otočil a vyzeralo to, že to nebude s nami dobré," okomentoval druhú časť hry Parfenov.

Spokojnosť však neprevládala ani na strane hostí. Tí cítili šancu na dva body. "Mrzí nás to a nie sme spokojní, pretože potrebujeme každý bod," dodal Handlovský.

Humenné prišlo do hlavného mesta s cieľom hrať zo zabezpečnej obrany a využívať protiútoky.

To však domácich neprekvapilo, očakávali to. "Museli sme ísť viac do predbránkových priestorov, kde padajú špinavé góly," doplnil Růžička.

Nováčika dlhodobo trápia zbytočné vylúčenia a individuálne chyby.

"Aj keď veľakrát vyhrávame, na tomto stroskotáme. Keď toto napravíme, budeme zbierať ďaleko viac bodov," zhodnotil Handlovský.

Dôraz a čierna robota

Fominykh priznal, že hráči sa trápia v zakončení, čo bolo vidieť aj na štatistikách. Slovan vyslal na Stanislava Galimova 35 striel.