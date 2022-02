Slovenskí hokejisti pristáli v Pekingu, negatívny test mal už aj Cehlárik

PEKING, BRATISLAVA. Slovenská hokejová reprezentácia pricestovala do dejiska zimných olympijských hier.

Jedenásťhodinový let s prestupom v Istanbule absolvovalo osemnásť hokejistov a jedenásť členov realizačného tímu.

V Pekingu celá výprava absolvovala PCR testy, na výsledky aktuálne čakajú v Olympijskej dedine, kde sú ubytovaní v izolácii na jednotlivých izbách.

„Nebol to len poriadne dlhý let, ale nesmierne náročný deň. Našťastie to išlo v Pekingu v pohode a všetky povinné veci boli dobre zorganizované. Organizátori a dobrovoľníci odviedli dobrú robotu, aj keď sme dlhšie čakali na autobus,“ cituje hockeyslovakia.sk trénera Slovenska Craiga Ramsayho.