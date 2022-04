Je to skvelá reklama pre slovenský hokej, hovorí Feneš po postupe

S plným počtom 15 bodov obsadili prvé miesto v tabuľke, druhí Nóri získali o tri body menej. Spolu so Slovákmi si však vybojovali postup do elitnej kategórie.

Ivan Feneš si okrem postupu stanovil aj druhý cieľ, vyhrať celý turnaj. Jeho zverencom sa to napokon podarilo bez straty bodu. Postupne zdolali Japonsko 8:2, Nórsko 5:2, Francúzsko 6:3, Dánsko 3:1 a Kazachstan 5:3.

PIEŠŤANY. Tréner slovenských hokejistov do 18 rokov mal pred domácim turnajom I. divízie MS v Piešťanoch dve želania.

"Teší ma, že keď sme si pred turnajom hovorili, že chceme päť víťazstiev, tak to neboli len slová do vetra. Bola to úžasná partia a turnaj bol extrémne náročný.